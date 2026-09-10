Zoé Robledo, el titular el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió los ocho trámites para Mipymes que decidieron simplificar para reducir la carga administrativa en estos negocios.

Actualmente las Mipymes, que son empresas de hasta 10 trabajadores, que están registradas en el IMSS son 665 mil.

IMSS presenta ocho trámites que simplifica para las Mipymes

En apoyo a las Mipymes, Zoé Robledo compartió en la conferencia del pueblo de Claudia Sheinbaum, los ocho trámites que han decidido agilizar para que estas empresas destinen menos tiempo al IMSS y más al “valor de sus negocios”.

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