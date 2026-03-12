A través de un video publicado en sus redes sociales, Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc llamó “traidores a la patria” a los dirigentes de los partidos políticos que votaron en contra de la reforma electoral, luego de que la iniciativa fuera desechada en la Cámara de Diputados de México.

En su mensaje, la exalcaldesa aseguró que, pese al rechazo legislativo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuenta con el respaldo del pueblo.

Asimismo, afirmó que, tras la negativa de algunos partidos políticos a la reforma electoral, sus dirigentes deberían ser investigados, junto con sus familias, por el origen y uso de los recursos que manejan.

Cuevas también manifestó su respaldo a un Plan B o incluso a un Plan C para impulsar la reforma electoral.

Sandra Cuevas arremete contra dirigentes de partidos y señala directamente a Ricardo Monreal

En su video, Sandra Cuevas reiteró que los dirigentes de los partidos políticos que votaron en contra de la reforma electoral son “traidores a la patria”.

Además, señaló directamente al coordinador de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a quien acusó de sabotear la iniciativa presidencial.

De acuerdo con Cuevas, algunos actores políticos están operando en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que consideró que deberían ser investigados junto con sus familias por el manejo de los recursos que reciben.

“Al principal traidor a la patria, quien coordinó a todos estos partidos políticos —y me refiero al doctor Ricardo Monreal—, quien está operando en contra de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todos estos sujetos van en contra del avance y del progreso de México” Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas afirma que Claudia Sheinbaum tiene el respaldo del pueblo

En su mensaje, Sandra Cuevas también afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con el respaldo del pueblo de México, así como con la capacidad política para enfrentar las críticas.

Señaló que algunos actores políticos continúan subestimando a la mandataria por ser mujer, pero aseguró que millones de mexicanos la respaldan, además de destacar su inteligencia y capacidad de operación política.

“Piensan que está sola; sin embargo, no saben que está respaldada por millones de mexicanos y también por su inteligencia, por su nivel de operación y por su astucia” Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc

Sandra Cuevas respalda Plan B y hasta Plan C para la reforma electoral

Pese a que la primera iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no fue aprobada en la Cámara de Diputados, Sandra Cuevas expresó su respaldo a las alternativas que se planteen.

Finalmente, aseguró que la reforma electoral seguirá adelante mediante un Plan B o incluso un Plan C, al considerar que se trata de un proyecto en favor del país.