La diputada del PT, Lilia Aguilar, afirmó que hay respaldo de sus compañeros de Morena en tema de ciberacoso, después de señalar que sería una represalia por reforma electoral.

“Desde antes de mi posicionamiento [..] estas expresiones de solidaridad han sido dadas no sólo por compañeras, también por compañeros”. Lilia Aguilar, diputada del PT

Asimismo, descartó que existan tensiones entre el PT y Morena por el voto del su partido en reforma electoral, por lo cual, la coalición en elecciones 2027 no estaría en riesgo.

Lilia Aguilar afirma que hay respaldo de Morena tras denuncias de ciberacoso (Captura de pantalla)

Lilia Aguilar asegura hay respaldo de Morena tras denuncias de ciberacoso

Fue en entrevista para MVS Noticias que Lilia Aguilar habló sobre las denuncias que presentó sobre ciberacoso, el cual ha sido respaldado por legisladores de Morena.

Lilia Aguilar añadió a su vez que la solidaridad no sólo es de Morena tras dar a conocer sus denuncias el martes 10 de marzo, sino desde días anteriores cuando dio a conocer la situación.

La diputada aclaró que a Morena se sumaron mensajes de solidaridad de otros partidos políticos, ya que son adversarios pero no enemigos.

A su vez, se preguntó a Lilia Aguilar sobre la relación entre Morena y el PT ante sus diferencias en la reforma electoral. En este tenor, afirmó que no hay un rompimiento con Morena.

Lilia Aguilar espera que reforma electoral se retome con negociaciones entre PT y Morena

Con Sheila Amador, Lilia Aguilar habló sobre el presunto Plan B con el que, espera, el PT retome el diálogo con Morena partiendo de las negociaciones previas.

Esto con referencia a que el PT y el PVEM participaron en las mesas de diálogo para la reforma electoral, en las cuales ambos partidos aportaron ideas de manera tripartita.

Lilia Aguilar no mencionó detalles sobre el Plan B, aunque sí agregó que hay detalles que se pueden resolver en leyes secundarias que fortalezcan las representaciones.

Por lo mismo, entre sus propuestas para el Plan B, Lilia Aguilar planteó que debe abrirse la posibilidad de participación de todas las voces y que la reforma electoral lo abarque.