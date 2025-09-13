Salvador Ramírez, coordinador de Morena en Comunicación Social de la Cámara de Diputados, renunció a su cargo luego de la polémica con Milenio y Christopher Landau.

Durante un debate en Milenio, Salvador Ramírez celebró el asesinato del activista pro Donald Trump, Charlie Kirk, que habría sido abatido durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

Las declaraciones de Salvador Ramírez atrajeron la atención de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien criticó a Milenio por permitir este tipo de debate.

Salvador Ramírez anuncia su salida de la Cámara de Diputados tras polémica Milenio y Christopher Landau; la razón

Este jueves 12 de septiembre, Salvador Ramírez informó a través de sus redes sociales que dejará su cargo como coordinador de Morena en Comunicación Social de la Cámara de Diputados.

Salvador Ramírez a través de X (Captura de pantalla)

La salida de Salvador Ramírez de la Cámara de Diputados se debería a los comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk que realizó durante un debate en Milenio TV.

Salvador Ramírez habría celebrado la muerte de Charlie Kirk durante una de sus intervenciones en el debate televisado; “le dieron una cucharada de su propio chocolate”, dijo el morenista.

A través de sus redes sociales, Salvador Ramírez se disculpó y comentó que tomó la decisión de dejar su cargo en la Cámara de Diputados, pues no qioere que se vinculen sus comentarios con Morena.

Salvador Ramírez a través de X (Captura de pantalla)

Salvador Ramírez en polémica con Milenio y Christopher Landau; renunció a su cargo en Cámara de Diputados

Tras los comentarios que realizó Salvador Ramírez, Christopher Landau criticó el “nivel de discurso” de Milenio y amenazó con cancelar las visas de todos los involucrados en el debate de Milenio.

“¿De veras, Milenio? ¿Este es el nivel de “discurso” que promueven en su canal? Me da vergüenza haber interactuado con ustedes durante mi gestión como embajador de Estados Unidos en México". Christopher Landau

Ante los señalamiento de Christopher Landau, Milenio ofreció disculpas por los comentarios de Salvador Ramírez sobre el asesinato de Charlie Kirk y resaltó que estos no reflejan la postura del medio.

Milenio ofrece disculpas por comentarios de Salvador Ramírez contra Charlie Kirk (Especial)

Pese a que Salvador Ramírez se disculpó y señaló que estos comentarios son a título personal, decidió renunciar a su cargo en la Cámara de Diputados para evitar problemas con Morena.