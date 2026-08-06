La Secretaría de Salud descartó que exista un brote de Cyclospora cayetanensis en México, parásito que provoca la llamada “diarrea explosiva”.

“Cyclospora cayetanensis es una parásito que está presente en todo el mundo… cada año se registran algunos casos en nuestro país, sin que ello constituya un brote o una señal de alarma. Del 25 de mayo hasta el 31 de julio se han identificado 33 casos en nacionales en 13 estados… equivale a 0.00002 por ciento de la población, es decir, no tenemos un brote activo en México” David Kershenobich. SSA

El titular de la dependencia, David Kershenobich, explicó que los 33 casos registrados en poco más de dos meses responden a la baja frecuencia con la que esta enfermedad se presenta en distintos países.

Salud activó protocolos de vigilancia epidemiológica y sanitaria, incluyendo pruebas en hoteles de Cancún y en una empacadora de lechugas en Guanajuato, que resultaron negativas.

Salud llama a la calma ante 33 casos de diarrea explosiva

David Kershenobich, hizo un llamado a la calma tras explicar que la diarrea explosiva se llega a presentar en varios países y estados, sin que ello signifique un brote.

El titular de la Secretaría de Salud, anunció que se activaron los protocolos de vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica ante los casos de Cyclospora cayetanensis a fin de identificar posibles riesgos.

“La Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos de investigación, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica correspondiente” David Kershenobich. SSA

La activación de protocolos de investigación responden a casos en Estados Unidos y del Reino Unido que han viajado a México.

Salud espera pruebas de Cyclospora en hoteles de Cancún

David Kershenobich dijo que están en espera de conocer los resultados de pruebas realizadas en hoteles de Cancún, Quintana Roo, para identificar diarrea explosiva.

El funcionario resaltó que las pruebas de Cyclospora cayetanensis realizadas a una empacadora de lechugas en Guanajuato han resultado negativas.

Una de las recomendaciones para evitar diarrea explosiva es lavar con agua potable frutas y verduras y descartar beber agua cuando se sospeche que está contaminada.