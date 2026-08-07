David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud (SSA), emitió una serie de recomendaciones ante la presencia de casos de Cyclospora cayetanensis en México.

El funcionario reiteró que los 33 casos registrados de ciclosporiasis, que provoca diarrea explosiva, no representan un brote.

David Kershenobich dijo durante la conferencia mañanera del 7 de agosto que la situación está en investigación, mientras tanto se deben mantener medidas preventivas.

Salud emite 4 recomendaciones para prevenir contagios de Cyclospora

Las cuatro recomendaciones emitidas por el secretario de Salud de México, David Kershenobich, son:

Lavar frutas y verduras con agua potable Pelar o cocinar las frutas y verduras Lavarse las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos antes de cocinar, antes de comer y después de ir al baño Consumir agua potable o hervida

Cambio climático impacta en contagios por Cyclospora

La cayetanensis es la única especie de Cyclospora que afecta a humanos, detalló David Kershenobich.

Los principales meses en los que se presentan casos son los meses entre mayo y agosto por el incremento de la humedad.

El cambio climático es un factor clave en el incremento de casos o surgimiento de brotes en algunas regiones como Estados Unidos.

La ciclosporiasis inicia de dos a 14 días después de consumir alimentos o agua contaminada y una de sus características principales es la diarrea explosiva.

La diarrea explosiva se puede controlar de 48 a 72 horas, pero no se descartan otros síntomas de infección estomacal como fiebre y dolor.