La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) descartó que el parásito Cyclospora esté presente en 16 hoteles de la Riviera Maya, en Quintana Roo.

“Cofepris informa que las muestras sanitarias aplicadas en 16 hoteles en la Riviera Maya arrojaron resultados negativos al parásito Cyclospora cayetanensis”. Cofepris

El comunicado de Cofepris fue en respuesta a un aviso de viaje del Reino Unido en el que se advertía sobre un incremento de casos de Cyclospora en personas que habían visitado los hoteles de la Riviera Maya.

Sin embargo, las autoridades descartaron la presencia del parásito luego de que las 32 muestras de alimentos y 11 muestras de agua dieran negativo.

Cofepris: Muestreo en 16 hoteles de la Riviera Maya dieron negativo a Cyclospora

En respuesta a las especulaciones en la Riviera Maya, la Cofepris, en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, realizó muestreo de alimentos de 16 hoteles para la detección de Cyclospora.

De acuerdo con el organismo, la toma de muestras para detectar la presunta presencia del parasito incluyó:

Materia Prima: 32 muestras de verduras y frutas de barras Agua de uso humano: 11 de muestras de agua

Las muestras fueron analizadas bajo métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real con base en el método establecido en el Bacteriological Analytical Manual (BAM), obteniendo resultados negativos.

COFEPRIS descarta Cyclospora en hoteles de la Riviera Maya (Especial)

Cofepris se mantiene en vigilancia por Cyclospora

La Cofepris también concluyó que la ausencia de Cyclospora y de indicadores de contaminación demuestra que, en los puntos evaluados, los procesos de control sanitario y manipulación se mantenían dentro de los márgenes de seguridad.

La Secretaría de Salud informó que, junto con la Cofepris y la Dirección General de Epidemiología, mantiene una vigilancia constante con el objetivo de prevenir posibles riesgos a futuro.