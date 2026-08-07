David Kershenobich informó que aún no se confirma que el brote de Cyclospora tenga origen en México, aunque se mantiene una estricta vigilancia epidemiológica.

“No se han reportado ningún caso de fallecimiento en ninguna parte y es, por lo tanto, de muy baja mortalidad. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad, que no tenemos un brote activo de ciclosporiasis en México”. David Kershenobich, secretario de Salud

Por su parte, Víctor Hugo Borja, titular de la Cofepris, explicó que los casos de ciclosporiasis siguen registrándose de manera aislada y que los análisis realizados en Guanajuato descartaron que la lechuga mexicana sea responsable del brote en Estados Unidos.

La Secretaría de Salud y la FDA trabajan en conjunto para reforzar la seguridad alimentaria.

¿Lechuga mexicana provocó el brote de Cyclospora en Estados Unidos? Los resultados son negativos

Víctor Hugo Borja, titular de la Cofepris informó que se realizó un análisis de muestra durante la visita de verificación en Guanajuato, tras el aviso de lechuga mexicana con Cyclospora por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Tras los resultados, la Cofepris dijo que no han encontrado evidencia que confirme que productos agrícolas mexicanos sean el origen de los casos registrados en dicho país.

Salud aún no confirma origen en México del brote de Cyclospora (Especial )

“Encontramos que todos los resultados fueron negativos, de tal manera que la hipótesis no se confirma con estos resultados de laboratorio”. Vícto Hugo Borja, titular de la Cofepris

Sin embargo, se mantendrá la vigilancia alimentaría por la situación por el Cyclospora, en alianza entre México, la Cofepris y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y Estados Unidos con la FDA.

Asimismo, se indicó a la población seguir medidas de recomendación para evitar la enfermedad por Cyclospora, por lo que les pidieron: