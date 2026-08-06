El Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA) de Aguascalientes, confirmó el primer caso de Cyclospora, enfermedad provocada por un parásito y por la que se desata una diarrea persistente.

Así lo dio a conocer Marie Salas, directora de Inteligencia en Salud del ISSEA, quien explicó que el primer paciente confirmado de la enfermedad se trata de una mujer de 40 años.

Luego de corroborar que hay un primer caso de Cyclospora en Aguascalientes, Marie Salas hizo un llamado a la población de todo el estado para que refuercen las medidas de sanitización e higiene.

Cyclospora (Pixabay / Pixabay)

Autoridades de Aguascalientes confirman primer caso de Cyclospora en el estado

En medio del surgimiento de nuevos casos en diversas entidades de la República, autoridades de Aguascalientes confirmaron que se registró el primer paciente con Cyclospora.

De acuerdo con la información emitida por la directora de Inteligencia de Salud de ISSEA, Marie Salas, el caso corresponde a una mujer de 40 años que presenta el cuadro sintomático de diarrea explosiva asociado al parásito.

La funcionaria refirió que la mujer en cuestión habría enfermado de Cyclospora tras realizar un viaje a Mazamitla, Jalisco, donde consumió diversos alimentos.

Cyclospora (Especial)

Explicó que la paciente informó que ingirió frutas, verduras y mariscos y, tras regresar a Aguascalientes, presentó malestares estomacales, por lo que se atendió en un hospital privado.

Días después comenzó con diarrea abundante y líquida que prevaleció por un periodo de 4 días y que deterioró su salud, motivo por el que acudió al hospital del estado.

Finalmente, indicó que una vez hospitalizada, la paciente fue sometida el tratamiento que corresponde y luego de mostrar una evolución favorable, fue dada de alta días más tarde.

Piden reforzar higiene en Aguascalientes ante Cyclospora

Tras confirmar el primer caso de Cyclospora en Aguascalientes, Marie Salas hizo un llamado a la población del estado a reforzar las medidas de higiene para reducir el riesgo de contraer el parásito.

En torno al punto, dijo que si bien el caso se registró en otro estado, es necesario que se ponga atención en la sanitización, en especial en el lavado y desinfección de frutas y verduras.

De la misma forma, autoridades sanitarias han recomendado a la población evitar consumir alimentos en la calle, debido a que estos serían el principal foco de infección de Cyclospora.