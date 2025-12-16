El Colectivo Solecito de Madres Buscadoras respondió a la propuesta de Ricardo Salinas Pliego sobre la portación de armas; la consideran obsoleta y afirman que se necesita eliminar la impunidad.

La tarde de este lunes 15 de diciembre, Ricardo Salinas Pliego señaló que de convertirse en presidente, permitiría que en México sea legal la portación de armas como parte de su campaña.

Colectivo critica propuesta de portación de armas de Ricardo Salinas Pliego

En el mensaje sobre la portación de armas, el Colectivo Solecito señaló que la propuesta de Ricardo Salinas Pliego es pésima, ya que toda la violencia en México se debe a ellas.

Acorde con lo explicado por el colectivo, si bien la violencia en México es operada por armas ilegales, la propuesta de Ricardo Salinas Pliego incrementaría el tráfico, ahora desde la legalidad.

Colectivo critica propuesta de Ricardo Salinas Pliego (Captura de pantalla)

Aclaran a Ricardo Salinas Pliego que una misma pistola puede ocasionar cientos de muertes , a pesar de que no lo hayan pensado, por lo que apuntan que lo necesario es acabar con la impunidad.

Contrario a lo que plantea Ricardo Salinas Pliego, que sería regresar a ideas de hace siglos.

Ricardo Salinas Pliego: Colectivo no es el único que criticó su propuesta portación de armas

El colectivo no fue el único que criticó la propuesta de Ricardo Salinas Pliego, ya que habría un mayor riesgo al portar armas en México y un aumento en la violencia.

Asimismo, apuntaron que de haber portación de armas legal en México, se debería pedir como requisito estar evaluado psicológicamente además de que se insté al adiestramiento.

Al respecto, Ricardo Salinas Pliego apuntó que los delincuentes portan armas sin ningún tipo de requerimiento, por lo que determinó que entonces se siga así.

Por otra parte, también señalaron la propuesta conocida como Ley Manzo de Carlos Bautista Tafolla, quien señaló que en zonas de alto riesgo se facilite el trámite para poseer armas en el domicilio.