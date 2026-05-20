Agricultores de Sinaloa advirtieron que realizarán protestas y bloqueos durante el Mundial de Futbol 2026 si la Secretaría de Gobernación no abre una mesa de diálogo para atender sus demandas.

Durante las movilizaciones de este martes 20 de mayo, agricultores de Sinaloa y de al menos 12 estados más, demandaron que se atienda el campo fijando precios de garantía y atendiendo la importaciones de granos.

Agricultores de Sinaloa amagan con protestas en el Mundial 2026 si no hay respuesta de Gobernación

Agricultores se reunieron en la Ciudad de México (CDMX) para protestar contra el aumento en los costos de producción, la caída del precio del maíz y las importaciones de granos de Estados Unidos.

Agricultores de Sinaloa amenazan con protestas durante el Mundial 2026 si Gobernación no abre diálogo

Baltazar Valdez, líder de agricultores en Sinaloa, advirtió que, si no hay negociaciones con la Gobernación, las protestas se intensificarán durante la celebración del Mundial 2026.

“En este momento estamos en el punto de negociar, pero si no hay negociación, el campo se va a levantar. Una vez que se levante el campo, no lo van a detener”. Baltazar Valdez

Los productores exigen que los granos básicos sean excluidos del T-MEC para permitir una mayor regulación de las importaciones y proteger la producción nacional de maíz.

Durante las manifestaciones, algunos contingentes intentaron avanzar sobre Paseo de la Reforma rumbo a la Secretaría de Gobernación y al Senado, donde se registraron empujones y encapsulamientos por parte de elementos de seguridad.

En paralelo, el gobierno federal anunció un acuerdo con agricultores para establecer “precios justos” y apoyos emergentes por 5 mil millones de pesos, con de evitar nuevas movilizaciones en el Mundial 2026.