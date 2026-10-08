La visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a Palacio Nacional generó expectativa por los temas que podrían abordarse durante su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión en Palacio Nacional el 8 de octubre de 2026 ocurre en un contexto de cooperación bilateral en asuntos económicos, de seguridad e inversión, y contará también con la participación de integrantes del gabinete federal y representantes del sector empresarial integrados en AMSOC.

El encuentro de Ronald Johnson y Claudia Sheinbaum se produce pocos días después de la presencia del diplomático en Querétaro, donde participó en un acto relacionado con proyectos de capacitación y coordinación en materia de seguridad.

¿Por qué Ronald Johnson visitó Palacio Nacional? Se reúne con Claudia Sheinbaum y empresarios

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México arribó a Palacio Nacional poco después del mediodía del 8 de octubre de 2026 para un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La reunión, presidida por Claudia Sheinbaum, quien estará acompañada por miembros de su gabinete, también contará con la presencia de empresarios de diversos ámbitos.

Esta reunión se da días después de la participación del embajador en la colocación de la primera piedra de la academia internacional de capacitación policial de Querétaro.

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