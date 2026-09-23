Ronald Johnson aseguró que Estados Unidos busca un México soberano y libre de cárteles, no desde el intervencionismo, sino bajo el principio de “buena vecindad”.

“Los Estados Unidos quieren ver un México que sea soberano, que esté fuera de la interferencia exterior y también un México que sea soberano y libre de la interferencia interna de organizaciones delictivas y de cárteles trasnacionales que aterrorizan y controlan comunidades” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

En la 5ª Convención Binacional organizada por Amsoc, el embajador de Estados Unidos en México citó el discurso de Donald Trump en la ONU sobre la llegada de la paz a México y reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum contra el fentanilo, que dijo salva 35 mil vidas al año en Estados Unidos.

“El presidente Trump me mandó aquí a México, seguimos buscando a México para ofrecer hacer más, no como intervencionistas sino como buenos vecinos, para que ambos países sean más seguros” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

En ese sentido Ronald Johnson llamó a trabajar juntos “como un matrimonio”.

Ronald Johnson cita discurso de Trump sobre México en la ONU

El embajador Ronald Johnson recordó las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del día anterior ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre todo citó la parte en la que señala que la paz llegará a México.

También en la que reconoció el trabajo compartido entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico.

En su cita, el embajador de Estados Unidos en México omitió la parte en la que Trump aseguró que México es el epicentro del narcotráfico.

Ronald Johnson ejemplifica con bomba en Zacatecas que narcos son terroristas

Ronald Johnson recordó la bomba de en Zacatecas como ejemplo de que los grupos del narcotráfico son organizaciones terroristas.

Recordó que Trump los designó organizaciones terroristas y que es importante pegarles donde más le dueles que es el dinero.

“La bomba en Zacatecas nos recuerda de la violencia que estas redes quieren cometer para intimidar a los inocentes y para controlar comunidades enteras, esta es la definición misma del terrorismo” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johson reconoce trabajo de Sheinbaum contra el fentanilo: se salvan 35 mil vidas al año

Ronald Johnson reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el fentanilo y otras drogas, ante lo cual dijo “estoy orgulloso”.

El embajador resaltó que ese combate se traduce directamente en 35 mil vidas salvadas al año en Estados Unidos.

“En México, el fentanilo y otras drogas han reducido de manera significativa desde que la presidenta Sheinbaum tomó el poder. México ha incautado más 500 toneladas drogas ilegales… 9.5 millones de pastillas de fentanilo… literalmente se traducen en vidas salvadas… quiere decir que está salvando más o menos 35 mil vidas al año… hay mucho trabajo por hacer… estoy orgulloso” Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Como parte del trabajo desde Estados Unidos, dijo que han incautado 50 mil armas que se dirigían a México .

El diplomático recordó las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que Estados Unidos y México son un matrimonio y no se puede separar.

Johnson agregó que como matrimonio, ambas partes deben trabajar en conjunto y hacer sacrificios.