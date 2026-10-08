Claudia Sheinbaum reveló nuevos detalles sobre la reunión que sostuvo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Palacio Nacional, encuentro que tuvo como eje central el fortalecimiento de la relación económica bilateral.

Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó que la conversación con Ronald Johnson y empresarios de Estados Unidos se enfocó en la importancia de mantener un entorno favorable para la inversión y en el papel que desempeñan las empresas estadounidenses en el desarrollo económico de ambos países.

El diálogo del 8 de octubre de 2026 también reafirmó la relevancia de la cooperación comercial entre México y Estados Unidos en un contexto internacional complejo.

Sheinbaum se reúne con Ronald Johnson y empresarios de EU: “Hay confianza en México”

Claudia Sheinbaum dio a conocer algunos de los pormenores de la reunión que sostuvo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

La reunión entre Claudia Sheinbaum y Ronald Johnson giró principalmente en torno a la inversión de empresas de Estados Unidos, y la importancia de mantener la relación comercial con México.

Reunión de Claudia Sheinbaum con Ronald Johnson (@Claudiashein)

En la reunión también se encontraban representantes de la American Chamber of Comerce (AmCham), así como José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Este último señaló que la presidenta estuvo al pendiente de las inquietudes de las empresas acerca de las inversiones que se pudieran hacer en el país.

Pues hay un gran interés de las diferentes empresas de Estados Unidos en hacer una serie de inversiones en México.

T-MEC fue un tema que se tocó en la reunión entre Claudia Sheinbaum y Ronald Johnson

Una de las inquietudes de las empresas durante la reunión entre Claudia Sheinbaum y Ronald Johnson, fue lo que sucederá con el T-MEC.

Las empresas le señalaron a Claudia Sheinbaum y Ronald Johnson el temor a que el T-MEC quede con revisiones anuales, algo que podría minar las inversiones en el país.

Pues su interés es que se logre un acuerdo fijo a 16 años, para que así se puedan consolidar todos los proyectos de inversión que se tienen planeados.

Aunque aún no hay un acuerdo puntual alrededor del T-MEC, de momento las partes se mantienen optimistas de cara a los últimos dos meses de 2026.