El embajador Ronald Johnson aseguró que el gobierno de Estados Unidos busca afectar no solo a los líderes del crimen organizado, sino también a las estructuras que permiten su funcionamiento.

A través de redes sociales, Ronald Johnson destacó que las recientes sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) representan el alcance de las medidas tomadas por Estados Unidos.

“Vamos contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Ronald Johnson: “Vamos contra toda la red” del Mayito Flaco (@USAmbMex)

Ronald Johnson asegura que Estados Unidos va contra toda la red del Mayito Flaco

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, aplaudió las sanciones de la OFAC contra Ismael Zambada Sicairos, alías “Mayito Flaco”, así como de casi 50 objetivos relacionados con su red.

El embajador Johnson afirmó que Estados Unidos no va solo contra los líderes, sino “contra toda la red”, pues la estructura permite el tráfico de drogas, el lavado de dinero y el uso de empresas fachada.

Johnson sostuvo que la estrategia busca afectar directamente sus recursos financieros, por lo que las sanciones han sido económicas:

“Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México

Por otra parte, Ronald Johnson también hizo referencia a las recompensas millonarias ofrecidas por información que permita llevar ante la justicia a otros presuntos integrantes de estas estructuras.

Indicó que existen recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada uno de los objetivos identificados como “Aquiles”, “La Rana” y “El Ruso”, siempre que la información conduzca a su arresto o condena.

El embajador afirmó que las medidas buscan enviar un mensaje a quienes, según las autoridades estadounidenses, lideran estas redes, obtienen beneficios de ellas o facilitan sus operaciones.

“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse”. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México