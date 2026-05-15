La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) confirme si se congelaron o no las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza.

Claudia Sheinbaum señaló que no tiene conocimiento sobre si estas acciones en efecto se realizaron y resaltó que la UIF actúa siempre que encuentra alguna irregularidad.

“No tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que trascendiera que se habían congelado las cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su familia.

Esto también habría ocurrido con el senador Enrique Inzunza, así como con las cuentas de sus familiares; ambos señalados por Estados Unidos por una supuesta relación con el narcotráfico.

Información en desarrollo...