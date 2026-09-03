Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México respondió sobre la ausencia de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua a su Segundo Informe de Gobierno.

“Pues ya lo dijo ella, ¿no?" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo del jueves 3 de septiembre de 2026, Sheinbaum coincidió con las declaraciones previas de la gobernadora de Chihuahua con que su presencia en el Segundo Informe podría haber sido incómoda.

¿Qué dijo Maru Campos de su ausencia en el Segundo Informe de Sheinbaum?

Por su parte Maru Campos aseguró que su ausencia en el Segundo Informe de Sheinbaum fue por un “acto de prudencia” a través de un comunicado.

“Después de las acusaciones que se han formulado en mi contra, después de la ofensiva que se emprendió por cumplir con mis responsabilidades de gobierno, no me pude sentir invitada por consideración. Y sí, efectivamente, en acto de prudencia, por consideración a la propia Presidenta incluso, decidí no asistir y atender agenda aquí en el estado” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua en un comunicado

Entre los motivos que también exhibió Campos para no asistir a Palacio Nacional en el Segundo Informe es al haber sido señalada de permitir operaciones de agentes extranjeros en un operativo de seguridad en Chihuahua para el desmantelamiento de un narcolaboratorio del que registró la muerte de dos agentes estadounidenses y sin ninguna autorización previa del Gobierno de México.

Cabe destacar que la gobernadora de Chihuahua fue la única mandataria estatal de las entidades que no acudió al Segundo Informe de la presidenta de México en Palacio Nacional el pasado 1 de septiembre 2026.

Mientras que otros gobernadores de oposición sí acudieron al informe como:

Samuel García de Nuevo León

Mauricio Kuri de Querétaro

¿Quiénes fueron los otros políticos ausentes en el Segundo Informe de la presidenta Sheinbaum?

Además de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, otros políticos destacaron por su ausencia en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México.

Estos políticos son cercanos a la Cuarta Transformación, sin embargo fue notoria para algunos medios que no figuraban entre la cúpula que acompañaba a Sheinbaum, entre ellos: