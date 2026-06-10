Donald Trump, presidente de Estados Unidos, puso en duda la permanencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), mientras las rondas de negociaciones transcurren entre CDMX y Washington.
“Solo tienen que tratarnos mejor. Con México y Canadá tenemos déficits comerciales, deberíamos tener superávits con ellos… no necesitamos sus carros, su energía, nada… el T-MEC hizo algo que me encantó, después de seis años llega el momento de renovarlo, no sé si los voy a renovar”Donald Trump
El presidente de Estados Unidos dijo “solo tienen que tratarnos mejor” como una condicionante para que el T-MEC siga.
Además, Donald Trump señaló que hay déficit comercial no solo con México sino con Canadá y que en realidad Estados Unidos no necesita autos, energía, ni nada producido fuera de su país.
Donald Trump: no sé si voy a renovar el T-MEC
Donald Trump celebró en una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca que el T-MEC tiene una cláusula en la que se señala una renovación cada seis años.
Ante ello dijo “no sé si lo voy a renovar”, declaración que ha sido retomada en medio de las negociaciones que ya iniciaron.
Donald Trump insistió que el T-MEC es un gran acuerdo porque tiene la posibilidad de rescindirlo y ahora “ya veremos si llegamos a un acuerdo”.
México resalta que negociación del T-MEC está vigente
Las declaraciones de Donald Trump se dan mientras desde que México, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, resaltó negociaciones activas y productivas.
La primera reunión México-Estados Unidos para el T-MEC se llevó cabo el 28 y 29 de mayo en CDMX; la segunda ronda se amplió a cuatro días del 15 al 18 de junio en Washington DC; además de una tercera ronda para la semana del 20 de julio en CDMX.