Donald Trump, presidente de Estados Unidos, puso en duda la permanencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), mientras las rondas de negociaciones transcurren entre CDMX y Washington.

“Solo tienen que tratarnos mejor. Con México y Canadá tenemos déficits comerciales, deberíamos tener superávits con ellos… no necesitamos sus carros, su energía, nada… el T-MEC hizo algo que me encantó, después de seis años llega el momento de renovarlo, no sé si los voy a renovar” Donald Trump

El presidente de Estados Unidos dijo “ solo tienen que tratarnos mejor” como una condicionante para que el T-MEC siga.

Además, Donald Trump señaló que hay déficit comercial no solo con México sino con Canadá y que en realidad Estados Unidos no necesita autos, energía, ni nada producido fuera de su país.

Donald Trump: no sé si voy a renovar el T-MEC

Donald Trump celebró en una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca que el T-MEC tiene una cláusula en la que se señala una renovación cada seis años.

Ante ello dijo “ no sé si lo voy a renovar ”, declaración que ha sido retomada en medio de las negociaciones que ya iniciaron.

Donald Trump insistió que el T-MEC es un gran acuerdo porque tiene la posibilidad de rescindirlo y ahora “ya veremos si llegamos a un acuerdo”.

🚨#Ahora | “No sé si voy a renovarlo”, dice Donald Trump sobre el T-MEC.



El presidente asegura que “para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor”.



"Solo tienen que tratarnos mejor. Con México o Canadá tenemos déficits comerciales. Deberíamos tener superávits con ellos… pic.twitter.com/RIu8W9luAm — Azucena Uresti (@azucenau) June 10, 2026

México resalta que negociación del T-MEC está vigente

Las declaraciones de Donald Trump se dan mientras desde que México, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, resaltó negociaciones activas y productivas.

La primera reunión México-Estados Unidos para el T-MEC se llevó cabo el 28 y 29 de mayo en CDMX; la segunda ronda se amplió a cuatro días del 15 al 18 de junio en Washington DC; además de una tercera ronda para la semana del 20 de julio en CDMX.