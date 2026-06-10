Marcelo Ebrard, secretario de Economía, anunció una ampliación de agenda de la segunda ronda de negociaciones para la revisión del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

“Tenemos la siguiente semana la siguiente ronda de conversaciones con Estados Unidos… estaba prevista para el día 16, pero finalmente va a ser 15, 16, 17 y 18 . Marcelo Ebrard. SE

Dicha ampliación de agenda pasa de dos a cuatro días en Washington D.C., Estados Unidos, ello tras destacar que están en curso las negociaciones formales del T-MEC.

Altagracia Gómez y Roberto Lazzeri acompañan a Ebrard en negociaciones del T-MEC

Marcelo Ebrard dijo que van a viajar a Washington desde el domingo 14 de junio y volverán alrededor del viernes 19 de junio.

El secretario de Economía detalló que acudirá a las negociaciones Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

También va a acudir en nuevo embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, ademas del equipo de la Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía.

Fechas de las rondas de negociación con Estados Unidos por el T-MEC

Cabe recordar que la segunda ronda de negociadores en Washington DC, Estados Unidos, se llevaría a cabo los días 16 y 17 de junio, no obstante, Marcelo Ebrard, anunció en la conferencia mañanera de este 10 de junio que la agenda se amplia y ocupará casi toda la semana del 15 al 18 de junio.

La segunda ronda se dará después de la que se llevó a cabo los días 28 y 29 de mayo en la CDMX.

Se espera que haya una tercer ronda y tenga lugar la semana del 20 de julio, la cual también sería en CDMX.