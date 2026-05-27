Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, informó de próximas rondas de negociaciones para el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Ebrard confirmó una segunda ronda de conversaciones con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para el T-MEC, además de la primera que ya se tiene confirmada para el 28 y 29 de mayo en CDMX.

La segunda ronda se va a llevar a cabo en Washington DC los días 16 y 17 de junio.

Incluso, detalló que hay una tercera ronda agendada para el 20 de julio a fin dijo de avanzar en una ruta común con los Estados Unidos.

Estado Unidos confirma rondas de negociaciones del T-MEC

Por su parte, la USTR confirmó la serie de rondas de negociación bilaterales entre México y Estados Unidos para la revisión conjunta del T-MEC.

USTR además señaló que Jeff Goettman estará con una delegación estadounidenses en CDMX para la primera ronda de negociaciones bilaterales los días 28 y 29 de mayo.

Negociación del T-MEC en CDMX sin Jamieson Greer

Jamieson Greer, respresentante comercial de Estados Unidos, no estará presente enla ronda de negociaciones de este 28 y 29 de mayo en CDMX ya que fue convocado a una reunión en el gabinete de Donald Trump.

USTR coincidió en la reunión de Washington DC para los días 16 y 17 de junio para la segunda ronda.

El equipo estadounidense puntualizó que la tercera ronda se llevaría a cabo nuevamente en CDMX en la semana del 20 de julio.

TMEC debe beneficiar a empresas y trabajadores: USTR

USTR dijo que las negociaciones del T-MEC deben centrarse en beneficiar a empresas de todos los tamaños, proveedores de servicios, así como fabricantes, ganaderos, agricultores, y trabajadores en general.