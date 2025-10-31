Tras una notable ausencia de Ricardo Salinas Pliego en redes, él explica desde Arabia Saudita el porqué no ha estado activo en sus perfiles.

¿Por qué Ricardo Salinas Pliego no ha estado activo en redes? El empresario lo explica desde Arabia Saudita

A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego de 70 años de edad, volvió a sus redes; específicamente a su perfil de X preguntando a sus seguidores si es que lo habían extrañado:

“Ya volvió por quien lloraban. ¿Cuántos pensaron que andaba negociando con el régimen? Pues no!!! Mañana les cuento dónde andaba y cómo andaba poniendo el nombre de México y los mexicanos en alto.” Ricardo Salinas Pliego

Ya volvió por quien lloraban… ¿cuantos pensaron que andaba negociando con el régimen? Pues no!!! 😂



Mañana les cuento dónde andaba y cómo andaba poniendo el nombre de México y los mexicanos en alto 😌😎. pic.twitter.com/WIzxyYqFZp — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 31, 2025

Y como lo prometido es deuda, este 31 de octubre Ricardo Salinas Pliego volvió a aparecer en sus redes, reposteando un cartel del evento al que asistió en Arabia Saudita.

El ciclo de conferencias al que Salinas Pliego asistió fue a la novena edición del Future Investment Initiative por el Fil Institute, el cual tuvo lugar en Arabia Saudita, y donde participó junto a otros empresarios internacionales.

En el panel que participó Ricardo Salinas Pliego, se habló sobre el consenso y el crecimiento que ha habido dentro de las criptomonedas, específicamente en el Bitcoin.

El evento que mantuvo ocupado a Ricardo Salinas Pliego en Arabia Saudita se llevó a cabo del 27 al 30 de octubre, por lo que todo indica que ahora el empresario mexicano volverá a sus actividades normales.