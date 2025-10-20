Las celebridades que asistieron al exclusivo cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego.

Ricardo Salinas Pliego cumplió 70 años el pasado 19 de octubre y realizó una exclusiva celebración a la que acudieron diversas personalidades.

Se trató de un evento al que invitó a celebridades y trabajadores de sus empresas para festejar su cumpleaños previo al evento masivo que tendrá en la Arena Ciudad de México.

Te compartimos algunas de las celebridades que acudieron al exclusivo cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego.

Los invitados al exclusivo cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego

El exclusivo cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego del 19 de octubre se celebró con diversas celebridades y personalidades de la vida pública mexicana.

Entre los invitados del empresario se encuentran, entre otros:

Cabe recordar que la celebración de Ricardo Salinas Pliego se volvió viral por sus declaraciones sobre sus aspiraciones políticas.

Asimismo, su esposa, María Laura Medina, compartió videos de la celebración de Salinas Pliego, quien se complació en la presencia de su grupo favorito, Chicago The Band.

Ricardo Salinas Pliego anuncia aspiración presidencial en su cumpleaños 70

Por otra parte, su cumpleaños número 70 trascendió luego de que se viralizaran videos donde muestras sus aspiraciones presidenciales.

En su discurso frente a empleados de Grupo Salinas y celebridades, aseguró que es tiempo de sacar a “los zurdos” del poder.

Esta afirmación fue aplaudida y vitoreada por los presentes, quienes además lo corearon como “presidente, presidente”, durante su discurso.