Un video de Adán Augusto López siendo abucheado en un partido de béisbol se volvió viral.

En el video, se escucha a varias personas gritando “fuera, fuera”, mientra que el senador camina hacia la salida del área de asientos de un estadio.

Este video está siendo compartido en el contexto de la polémica por su relación con Hernán Bernúdez Requena, líder de La Barredora.

Sin embargo, estas imágenes no son actuales. Te contamos la verdad sobre el video done lo corren con gritos de “fuera, fuera” de un partido de béisbol.

Video: Abuchean a Adán Augusto López y lo sacan a gritos de “fuera, fuera” en partido de béisbol...en 2023

El 16 de agosto de 2025 comenzó a viralizarse un video donde se escucha como corren a Adán Augusto López Hernández con gritos de “fuera, fuera”, durante un partido de béisbol.

En diferentes publicaciones, se hace referencia al escándalo sobre la relación de Bermúdez Requena con grupos del crimen organizado cuando era el secretario de Seguridad de Tabasco, esto cuando Adán Augusto López se desempeñaba como gobernador.

Sin embargo, este video no es reciente y este hecho ocurrió en el año de 2023, durante el partido de béisbol entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco cuando era secretario de Gobernación.

Adán Augusto López fue abucheado en partido de béisbol de los San Diego Padres vs. San Francisco Giants

¡Que se vaya!

Abuchean y saludan a Adán Augusto López en partido de béisbol cuando aspiraba a la candidatura presidencial de Morena

Adán Augusto López acudió a un partido de béisbol en el estadio Alfredo Harp Helú en mayo de 2023, cuando aspiraba a la candidatura presidencial de Morena para el relevo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En este partido vivió momentos incómodos, pues varios de los asistentes que lo reconocieron, comenzaron a abuchearlo y gritarle “fuera, fuera”.

Sin embargo, otros más se acercaron a saludarlo para pedirle una foto, con lo que, en ese momento mostró, las diferentes preferencias políticas rumbo a las elecciones de 2024.