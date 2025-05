Sandra Cuevas inauguró su galería de arte y aprovechó para aclarar si se anda escondiendo o no, luego de su repentina desaparición de redes sociales.

Durante la inauguración, la exalcaldesa de Cuauhtémoc aseguró en ningún momento se ha escondido y aclaró que es “muy fácil” encontrarla.

Asimismo, destacó las razones por las que dejó las redes sociales y advirtió el peligro en el que, según Cuevas, la han puesto al hablar de ella.

En entrevista para medios, Sandra Cuevas aseguró que es”muy fácil" encontrarla ya que todo el mundo sabe dónde vive.

Cabe señalar que la ubicación de la vivienda de la exalcaldesa se dio a conocer luego de la polémica por los sonideros en el Kiosko Morisco.

Sandra Cuevas reiteró que “no sabe” por qué comenzaron a decir que estaba desaparecida, perdida o que estaba huyendo cuando saben que vive en la colonia Santa María la Ribera.

Asimismo, resaltó que desactivó todas sus cuentas ”porque me parece que perdemos mucho tiempo en las redes sociales".

Sandra Cuevas también compartió que los dichos y especulaciones hacia ella desde que dejó las redes sociales la han puesto en “una situación bien compleja”, vulnerable y de peligro.

De acuerdo con Cuevas, cuando dicen que ella es millonaria o que pertenece a algún cártel de la delincuencia organizada, le ponen en una situación “que si yo fuera débil, ya me habría suicidado” por culpa del odio y mentiras en su contra.

“Dicen que soy millonaria, dicen que soy de equis cártel. Me ponen en una situación bien compleja, que si yo fuera débil ya me habría suicidado de tanto odio y de tantas mentiras y además me ponen en una situación vulnerable, de peligro porque los delincuentes están viendo qué está mal puesto para agarrarlo. Y si dicen ‘esa chava es millonaria, pues vamos a bajarle sus millones’ cuando no los tengo”

Sandra Cuevas