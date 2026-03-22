El senador Pável Jarero Velázquez aseguró que el Plan B de la reforma electoral, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, significa menos privilegios y más bienestar para el pueblo.

De acuerdo con Pável Jarero Velázquez, el Plan B prioriza la austeridad y la eliminación de prerrogativas innecesarias en busca de fortalecer el desarrollo social en diversas regiones del país.

Morena se dice confiado para aprobar Plan B de Sheinbaum, señala Pável Jarero

El lunes 23 de marzo las Comisiones Unidas del Senado sesionarán en relación al Plan B de Claudia Sheinbaum, con la intención de analizar y evitar que esta propuesta sea rechazada.

Jarero, quien forma parte activa de la Comisión de Estudios Legislativos, aseguró que existe un consenso sólido dentro de la bancada de Morena para emitir un voto favorable.

El senador resaltó que el Plan B pretende cerrar la brecha de desigualdad mediante una gestión más responsable y transparente del erario nacional.

Sesión ordinaria del Senado de la República (Mario Jasso)

Uno de los pilares del proyecto, destaca Jarero, es la recuperación de aproximadamente 4 mil millones de pesos que anteriormente se destinaban a mantener estructuras burocráticas con altos costos operativos.

La intención es que este capital excedente sea reorientado hacia proyectos de infraestructura básica que mejoren la vida cotidiana de las comunidades de todo el país.

Entre ellos, señala Pável Jarero Velázquez, se encuentra el suministro de agua potable, la electrificación rural y la construcción de puentes y caminos.

Por ello enfatizó que el Plan B de Sheinbaum busca como una de las metas el consolidar un sistema donde el bienestar colectivo sea la prioridad absoluta.

Estos son los puntos clave del Plan B de Sheinbaum

Según indicó la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan B busca reducir los costos administrativos de la democracia y fortalecer la vigilancia sobre el origen y uso de los recursos por parte de partidos y funcionarios.

Por ello, entre las propuestas más relevantes del Plan B se encuentran:

Reducción administrativa municipal: Se propone limitar el número de regidurías (de siete a un máximo de 15) y permitir solo una sindicatura por municipio.

Topes presupuestales legislativos: Los Congresos locales tendrían un límite de gasto del 0.70% del presupuesto estatal, mientras que el Senado enfrentaría una reducción progresiva de hasta el 15% en su gasto.

Revocación de mandato: Se plantea que este proceso se realice el primer domingo de junio, ya sea en el tercer o cuarto año de gobierno.

Límites salariales y eliminación de privilegios: Ningún funcionario del INE, de tribunales o de órganos electorales locales podrá ganar más que la persona titular de la Presidencia de México. Además, se eliminarían bonos y seguros de gastos médicos mayores.

Agilización del conteo electoral: El cómputo de la elección federal iniciaría inmediatamente tras la llegada del primer paquete electoral, en lugar de esperar hasta el miércoles siguiente a la jornada.

Fiscalización reforzada: Se propone el uso de convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para auditar a partidos y candidatos.

Transparencia en partidos políticos: Los dirigentes partidistas deberán transparentar sus remuneraciones y los partidos tendrán la obligación de reportar sus finanzas en tiempo real mediante el sistema bancarizado,.

Restricciones de financiamiento: Queda prohibido el uso de recursos ilícitos, aportaciones en efectivo y cualquier financiamiento proveniente del extranjero en las campañas electorales