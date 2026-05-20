El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles (AIFA), Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó sobre los avances de proyectos ferroviarios, entre ellos, la construcción del Tren Maya en su modalidad de carga.

En palabras de Gustavo Ricardo Valle, el Tren Maya de Carga ya genera mediante el traslado de durmientes, así como ha generado más de 13 mil empleos directos.

A más de un año del inicio de su construcción, presenta un avance del 47.48%, pero ¿quién es él? A continuación te compartimos algunos datos:

¿Quién es Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez es:

General de División Ingeniero Constructor del Estado Mayor del Ejército Mexicano

Comandante del Agrupamiento de Ingeniero Felipe Ángeles (AIFA)

Es reconocido por liderar proyectos de infraestructura del gobierno mexicano como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la construcción de vías férreas así como trenes de pasajeros a nivel nacional.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles (Internet)

¿Qué edad tiene Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?

De acuerdo con el currículum público de Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, éste nació en la Ciudad de México el 18 de marzo de 1966 por lo que actualmente tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez sí está casado; sin embargo, se desconoce el nombre de la mujer con quien comparte su vida.

¿Qué signo zodiacal es Gustavo Ricardo Callejo Suárez?

A Gustavo Ricardo Vallejo Suárez lo rige el signo zodiacal de piscis.

¿Cuántos hijos tiene Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez es padre de familia; sin embargo, se desconoce el número de hijos que tiene así como los nombres de éstos.

¿Qué estudió Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez ingresó al ejercito mexicano el primero de septiembre de 1984 como cadete en la Escuela Militar de Ingenieros.

Se licenció en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.

Cuenta con un diplomado en Gestión Gubernamental y dos maestrías en:

Administración Pública en el Centro de Estudios de Alta Dirección

Seguridad y Defensa Nacional

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles (Graciela López / Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Durante su formación obtuvo las siguientes distinciones:

Cadete de primera

Cabo

Sargento segundo de cadetes

Subteniente

Teniente pasante de ingenieros

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles (Internet)

¿En qué ha trabajado Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?

Durante su carrera militar, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez se ha desempeñado como: