El comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles (AIFA), Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó sobre los avances de proyectos ferroviarios, entre ellos, la construcción del Tren Maya en su modalidad de carga.
En palabras de Gustavo Ricardo Valle, el Tren Maya de Carga ya genera mediante el traslado de durmientes, así como ha generado más de 13 mil empleos directos.
A más de un año del inicio de su construcción, presenta un avance del 47.48%, pero ¿quién es él? A continuación te compartimos algunos datos:
¿Quién es Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez es:
- General de División Ingeniero Constructor del Estado Mayor del Ejército Mexicano
- Comandante del Agrupamiento de Ingeniero Felipe Ángeles (AIFA)
Es reconocido por liderar proyectos de infraestructura del gobierno mexicano como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la construcción de vías férreas así como trenes de pasajeros a nivel nacional.
¿Qué edad tiene Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?
De acuerdo con el currículum público de Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, éste nació en la Ciudad de México el 18 de marzo de 1966 por lo que actualmente tiene 60 años de edad.
¿Quién es la esposa de Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez sí está casado; sin embargo, se desconoce el nombre de la mujer con quien comparte su vida.
¿Qué signo zodiacal es Gustavo Ricardo Callejo Suárez?
A Gustavo Ricardo Vallejo Suárez lo rige el signo zodiacal de piscis.
¿Cuántos hijos tiene Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez es padre de familia; sin embargo, se desconoce el número de hijos que tiene así como los nombres de éstos.
¿Qué estudió Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?
Gustavo Ricardo Vallejo Suárez ingresó al ejercito mexicano el primero de septiembre de 1984 como cadete en la Escuela Militar de Ingenieros.
Se licenció en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.
Cuenta con un diplomado en Gestión Gubernamental y dos maestrías en:
- Administración Pública en el Centro de Estudios de Alta Dirección
- Seguridad y Defensa Nacional
Durante su formación obtuvo las siguientes distinciones:
- Cadete de primera
- Cabo
- Sargento segundo de cadetes
- Subteniente
- Teniente pasante de ingenieros
¿En qué ha trabajado Gustavo Ricardo Vallejo Suárez?
Durante su carrera militar, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez se ha desempeñado como:
- Analista de precios unitarios
- General de ingenieros
- Comandante de compañía en el primer Batallón de Ingenieros de Combate
- Jefe de la subsección de difusión cultural y relaciones públicas en el heroico Colegio Militar
- Jefe de la sección tercera en el cuartel general de la 1/A Brigada.
- Jefe de grupo en la sección séptima del Estado Mayor de la Defensa Nacional
- Jefe de la sección de información y estudios diversos
- Jefe de promoción superior en la subsecretaría de la defensa Nacional
- Jefe de ayudantes del C. General Subsecretario de la defensa Nacional
- Ayudante general del alto mando del ejército y fuerza aérea Durante
- Agregado militar y aéreo a las embajadas de México en Francia, Bélgica, Holanda y Países Bajos con sede en París
- Jefe de Estado Mayor de la 7/A zona Militar
- Director de la Escuela Militar De Ingenieros
- Actualmente funge como Comandante Del Agrupamiento De Ingenieros “Santa Lucía”
- Ingeniero Residente General de la Obra “Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar No. 1”