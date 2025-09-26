Estefanía, la hermana de Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, negó que el cantante fuese víctima de un ajuste de cuentas y declaró que el joven “no merecía morir de esa forma” tan violenta.

“Es imposible, me reusó a pensar que mi hermano tenía algo que ver. Tenía tres días en México, él fue completamente al show”, declaró la hermana de B-King a medios de espectáculos.

Incluso, señaló que B-King, de apenas 31 años de edad, no tenía problemas con nadie y que era muy querido es su natal Colombia, negando así la posibilidad de un ajuste de cuentas.

B-King y su hermana (Estefania Aguedo)

Hermana de B-King se pronuncia por acusaciones contra la novia y expareja del rapero

La hermana de B-King se pronunció con respecto a las acusaciones que envuelven a Angie Miller, pareja del cantante colombiano y quien fuese detenida por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según declaró la joven, no sabía que su hermano B-King mantenía una relación con la actriz para adultos Angie Miller, por lo que sugirió que posiblemente ambos se conocieron en México.

En cuanto a la expareja de B-King, Marcela Reyes, con quien su hermano duró 7 años, pidió que pararan de llamarla “asesina”, pues serán las autoridades quienes se encarguen de encontrar a los responsables.

Cabe señalar que a Angie Miller se le ha vinculado con la muerte de B-King porque ella viajó en el mismo Mercedes-Benz en el que se habría transportado a al rapero hasta el sitio del homicidio, en Iztapalapa.