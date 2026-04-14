El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene vigente una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como líder de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

La agencia estadounidense reiteró la búsqueda del hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a quien considera un objetivo prioritario.

Esta recompensa fue anunciada desde el pasado 30 de enero, aunque autoridades de Estados Unidos ya lo tenían en la mira desde 2025.

Mientras que sus hermanos Ovidio Guzmán López alias “El Ratón” y Joaquín Guzmán López permanecen en Estados Unidos tras la sustracción y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, unos de los líderes fundadores del Cártel del Sinaloa.

ICE describe a Iván Archivaldo Guzmán como “prófugo, armado y peligroso”

En su más reciente actualización, el ICE calificó a Iván Archivaldo Guzmán como “prófugo y armado”, además de advertir que es una persona altamente peligrosa.

La dependencia también señaló que él y sus hermanos, conocidos como Los Chapitos, son considerados los principales herederos de la red de narcotráfico que lideró su padre, quien actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

$10M REWARD FOR "CHAPITOS" SINALOA CARTEL LEADER



Ivan Archivaldo Guzmán Salazar and his three brothers known as the “Chapitos” inherited drug trafficking networks from their notorious father Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



Guzman Salazar is a fugitive and should be considered… pic.twitter.com/WDSuspB0NF — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) April 14, 2026

Iván Archivaldo Guzmán sigue prófugo; lo vinculan con tráfico de fentanilo a Estados Unidos

Hasta el momento, Iván Archivaldo Guzmán Salazar continúa prófugo de la justicia.

Autoridades lo señalan como uno de los principales responsables del tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo, hacia Estados Unidos.

De acuerdo con reportes, en febrero de 2025 logró evadir a fuerzas mexicanas tras presuntamente escapar a través de un túnel en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo para capturarlo.

Información extraoficial indica que podría ocultarse en la zona serrana de Badiraguato, donde presuntamente mantiene alianzas con su tío, Aureliano Guzmán, tras la detención de otros integrantes de su grupo criminal.