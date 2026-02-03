Alicia Bárcena será parte del consejo de inversores del Plan México, su experiencia será fundamental para el proyecto nacional.

Desde Palacio Nacional donde fue presentado el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, Claudia Sheinbaum manifestó que le pidió apoyo a Alicia Bárcena.

Alicia Bárcena será parte del consejo de inversiones para reforzar el Plan México

Claudia Sheinbaum confesó que inicialmente se propondría a la actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Sin embargo, ahora se ha decidido apoyar a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet para la ONU.

“Yo le dije: ‘¿Por qué no nos ayudas a esta parte de planeación?’ Y decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ya lo anunció el presidente Boric, de Chile” Claudia Sheinbaum

Pero, Alicia Bárcena no se quedará atrás y es que tendrá un papel importante ahora que se va a reforzar el Plan México, al entrar al consejo de inversiones.

Alicia Bárcena va a asumir un nuevo rol estratégico al ser parte del Consejo de Planeación de las Inversiones Públicas.

Este consejo supervisará el enorme plan de construcción de infraestructura (carreteras, trenes, energía) que el gobierno lanzó para los próximos años.

Su trabajo será ayudar a planear y gestionar estos proyectos del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Con el que se busca alcanzar 5.6 billones de pesos en inversiones públicas y privadas para infraestructura hacia 2030.

Claudia Sheinbaum resalta la importancia que tendrá Alicia Bárcena para el Plan México

Claudia Sheinbaum resaltó que Alicia Bárcena cuenta con experiencia internacional, lo que será de gran importancia en el desarrollo de su proyecto nacional.

“Además de la Secretaría de Medio Ambiente, a todo este proceso también de planeación. Le pedí, pues, que nos ayudé con toda la experiencia que tiene; tiene muchos contactos internacionales y, pues, es un muy buen plan” Claudia Sheinbaum

En su discurso, Claudia Sheinbaum subrayó que Alicia Bárcena es “extraordinaria” y cuenta con gran experiencia al haber dirigido la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Claudia Sheinbaum se mostró confiada de que Alicia Bárcena será de gran importancia para los planes que se tiene en el gobierno federal.

“Alicia nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno” Claudia Sheinbaum