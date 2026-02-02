Michelle Bachelet es una política y médica cirujana chilena, militante del Partido Socialista de Chile, con una trayectoria que abarca la salud pública, la defensa nacional y cargos de alto nivel en organismos internacionales de la ONU.

Hija de un general constitucionalista, su biografía está marcada por el exilio y la tortura que sufrió durante la dictadura de Augusto Pinochet, experiencia que influyó de manera decisiva en su agenda de derechos humanos.

En 2026, su candidatura a la Secretaría General de la ONU cuenta con respaldo de Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric y apoyos de países como México y Brasil, con miras a suceder a António Guterres al cierre de su mandato.

¿Quién es Michelle Bachelet?

Michelle Bachelet Jeria es una destacada política y médica chilena que fue presidenta de Chile en dos periodos (2006–2010 y 2014–2018).

Fue la primera mujer en gobernar el país y una de las pocas líderes en América Latina en encabezar el Ministerio de Defensa, cargo clave en su proyección política.

También se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. Actualmente es presidenta honorífica de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño, vinculada a la Organización Mundial de la Salud, y mantiene una activa red de influencia dentro del sistema multilateral.

Michelle Bachelet, ex presidenta de chile (Redes Sociales )

¿Qué edad tiene Michelle Bachelet?

Michelle Bachelet nació el 29 de septiembre de 1951, por lo que en 2026 tiene 74 años.

¿Quién es la pareja de Michelle Bachelet?

No se reporta una pareja actual. En el pasado estuvo casada con Jorge Dávalos (hasta 1984) y posteriormente mantuvo una relación con Aníbal Henríquez en la década de los noventa.

¿Qué signo zodiacal es Michelle Bachelet?

Michelle Bachelet es Libra, signo asociado con la diplomacia, la búsqueda del equilibrio y la justicia social, rasgos que han marcado su discurso político y su agenda en temas de equidad de género y derechos humanos.

¿Michelle Bachelet tiene hijos?

Sí. Michelle Bachelet tiene tres hijos:

Sebastián Dávalos

Francisca Dávalos

Sofía Henríquez

¿Qué estudió Michelle Bachelet?

Michelle Bachelet estudió Medicina en la Universidad de Chile, donde se tituló en 1982. Durante su exilio cursó estudios en la Universidad Humboldt de Berlín.

Cuenta con formación en Pediatría y Salud Pública, así como diplomados en Estudios Estratégicos (ANEPE) y Defensa (IADC).

¿En qué ha trabajado Michelle Bachelet?

Michelle Bachelet ha desarrollado una trayectoria destacada tanto en la medicina como en la política y la diplomacia internacional. Entre sus principales cargos se encuentran: