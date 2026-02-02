A través de un comunicado se dio a conocer que México, Brasil y Chile han anunciado la inscripción formal de Michelle Bachelet como candidata a Secretaria General de la ONU.

Asimismo, a través de sus redes sociales oficiales, el presidente de Chile, Gabriel Boric respaldó a Brasil y México, con el apoyo a Bachelet, destacando su rol en la promoción de democracia y multilateralismo en América Latina.

De igual manera, Gabriel Boric publicó una serie de fotos en donde se le muestran junto a Bachelet en un evento oficial con banderas de los tres países, lo cual simboliza la unidad regional latinoamericana.

“La expresidenta Michelle Bachelet encarna fielmente los valores de la ONU, y esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y El Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo.” Gabriel Boric

Cabe recordar que en septiembre del 2025, Boric anunció en la Asamblea General de la ONU durante su discurso y reuniones en Nueva York, que Chile nominaría a la ex presidenta Michelle Bachelet como candidata a Secretaria General.

Y ahora, comenzando el mes de febrero del 2026, se oficializó la inscripción formal de la candidatura ante Naciones Unidas de Bachelet con el apoyo de los países de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina.

De ganar la candidatura, Michelle Bachelet, quien fue dos veces presidenta de Chile en 2006 al 2010 y del 2014 al 2018, sería la primera mujer en el cargo en más de 80 años de la ONU.

Cabe mencionar que Bachelet fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU del 2018 al 2022.