Claudia Sheinbaum manifestó su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU, destacando su trayectoria y visión pacifista.

“Decidimos apoyar a Michelle Bachelet, que ayer lo anunció el presidente Boric, de Chile” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México subrayó que una mujer debe liderar la ONU y reconoció la experiencia de Michelle Bachelet, cuya postulación fue oficializada por Chile, México y Brasil el 2 de febrero.

Claudia Sheinbaum confirmó que México apoya a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, para la Secretaría General de la ONU.

Al ser cuestionada sobre el tema, Claudia Sheinbaum resaltó que hay dos razones para respaldar a Michelle Bachelet:

La primera es que una mujer debería de ocupar el cargo en la Secretaría General de la ONU.

La segunda razón es la trayectoria comprobada de Michelle Bachelet y es que Claudia Sheinbaum aseguró que haría un gran trabajo en la ONU pues tiene una visión pacifista y atención a los pobres.

Aseguró que la decisión de apoyar su candidatura está relacionada con la visión y representación de la mandataria chilena frente a los problemas sociales que afectan diariamente al mundo.

“Primero es mujer, ¿no? Ya toca mujer. Segundo, pues ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres; es muy importante" Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante su conversación, Claudia Sheinbaum resaltó que México sí va a apoyar a Michelle Bachelet para la ONU.

“Entonces, por eso decidimos apoyar su candidatura, y Alicia, pues, nos va a ayudar en más cosas todavía aquí en el gobierno” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Chile, México y Brasil oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El gobierno de Chile, México y Brasil oficializaron la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, en compañía de los embajadores de Brasil, Paulo Pacheco, y de México, Laura Moreno oficializó la candidatura de Michelle Bachelet el 2 de febrero de 2026.

Michelle Bachelet gobernó Chile durante dos periodos (2006/2010 y 2014/2018) y ocupó el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022.

El mandato del actual secretario general, Antonio Guterres, concluirá el 31 de diciembre de 2026.