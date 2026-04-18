Se reveló que murió Carlos Becerril, el actor doblaje y voz de “Panza” de Don Gato y su pandilla, así como Frankie Grimes de Los Simpson.

El cine y mundo del doblaje está de luto luego de darse a conocer que Carlos Becerril murió a los 90 años de edad.

Confirman muerte de Carlos Becerril, actor de doblaje y voz de “Panza” de Don Gato y su pandilla

En redes sociales se informó que Carlos Becerril murió este viernes 17 de abril.

Hasta el momento, las causas de la muerte del actor de doblaje no han sido reveladas.

Carlos Becerril, actor de doblaje (Especial)

La noticia de la partida de Carlos Becerril fue confirmada por su nieto, el también actor de doblaje Emiliano Montaño.

Mediante un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, Emilio Montaño despidió a Carlos Becerril.

“Hoy es uno de los días más duros de mi vida. Te me has ido, abuelito. Me harás falta toda la vida. Esta semana ha sido una de las mejores de mi vida, cumpliendo poco a poco el sueño que te platiqué desde pequeño y todo mi trabajo siempre te lo dedicaré. Gracias por ser el mejor padre y abuelito que tuve." Emilio Montaño

Los mensajes de despedida y condolencias a Carlos Becerril también se han hecho presentes entre los fans que reconocen su trabajo.

Así como de personas del gremio de doblaje que colaboraron con él.

Carlos Becerril será recordado por ser la voz de “voz de “Panza” de Don Gato y su pandilla

Con una trayectoria de 60 años, Carlos Becerril logró convertirse en un referente del doblaje en México.

La voz de Carlos Becerril será recordada por ser voz de “Panza” de Don Gato y su pandilla, Frankie Grimes de Los Simpson y Chick Hicks de Cars.

También Carlos Becerril dio vida de forma recurrente a:

Dustin Hoffman

Robert De Niro

Mel Gibson