La NBA regresa a México en 2026 con el esperado partido entre los Denver Nuggets y los Indiana Pacers, programado para el sábado 7 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Preventa NBA México para el partido Nuggets vs Pacers: 27 y 28 de mayo

La liga anunció que la preventa de boletos se realizará los días 27 y 28 de mayo, mediante un registro en línea que otorgará un código único e intransferible para acceder a las entradas.

Aunque aún no se revelan los precios oficiales, se espera un rango similar al del juego de 2025, entre 848 y 19,630 pesos. Se espera que la preventa sea con Banco Azteca en el sistema de Superboletos.

NBA en México: Paso a paso para acceder a la preventa Nuggets vs Pacers

Después de dar la noticia sobre el partido Nuggets vs Pacers, la NBA México dio detalles sobre cómo comprar boletos para este juego que se llevará a cabo en la Arena CDMX.

Será a través del link https://nbamexicocitygame.mx/registro que tendrás que registrar tus datos (nombre, correo electrónico, estado, equipo favorito). Al culminar, te pedirá validar dicho registro para que te arroje un código, el cual tendrás que usar en la preventa que se llevará a cabo el 27 y 28 de mayo.

El código proporcionado es único e intransferible y será válido para una sola compra en la fecha establecida.

NBA en México: Nuggets vs Pacers jugarán en la CDMX (David Zalubowski / AP)

Boletos para la NBA en México: Probables precios para el Nuggets vs Pacers en Arena CDMX

Aunque ya hay fecha confirmada para el partido Denver Nuggets vs Indiana Pacers en México, aún no se revelan los precios de los boletos.

En el partido de la NBA en México del 2025, entre Detroit Pistons y Dallas Mavericks, el rango de precios de los boletos iba de los $848 pesos hasta los $19,630 pesos.