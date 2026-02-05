En el 109 aniversario de la Constitución en Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en las próximas semanas se aprobará la reforma laboral que reducirá la jornada semanal a 40 horas.

“En las próximas semanas se aprobará la semana de 40 horas y su aplicación de manera gradual” Claudia Sheinbaum. Presidenta de la República Mexicana

La iniciativa, impulsada por Marath Bolaños, busca consolidarse en 2030 y cuenta con respaldo sindical y empresarial, enmarcada en la agenda de justicia social.

Claudia Sheinbaum destaca reforma de 40 horas como logro en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que en las próximas semanas se aprobará la reforma laboral de 40 horas.

El anuncio tuvo lugar tras un recuento que Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, hizo sobre las reformas que se han hecho a la Constitución Política en los primeros años de su gobierno.

Senadores y diputados que se encontraban en el Teatro de la República, ubicado en la ciudad de Querétaro, aplaudieron. Este el video del momento:

Cabe mencionar que esta reforma, propuesta por el Secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Marath Bolaños, garantiza una jornada laboral semanal de 40 horas.

Se pretende que se trabajen cinco días por dos días de descanso y se implementará de forma progresiva hasta consolidarse en 2030.

Tal iniciativa viene precedida por un amplio consenso entre representantes sindicales y empresariales.

Claudia Sheinbaum reitera su compromiso de hacer realidad la justicia social

Satisfecha con su administración y la de su antecesor, Claudia Sheinbaum celebra que la 4ta transformación esté recuperando su esencia pese adversidades.

Así como enaltece las transformaciones que la Constitución ha sufrido a lo largo de los años, cambios que no se reflejan en letras muertas sino en acciones.

Por lo que orgullosa de ser parte de la lucha popular, la máxima mandataria reitera su compromiso de hacer realidad la justicia social, pero también la soberanía.

“Esa es nuestra lucha, esa es nuestra responsabilidad. Defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social para la que tantas y tantos entregaron su vida” Claudia Sheinbaum. Presidenta de la República Mexicana

Cabe mencionar que desde septiembre de 2024 a diciembre de 2025 la Constitución Política ha sufrido modificaciones.

Se han realizado 22 reformas constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias.

Cambios que Sheinbaum asegura evitan que México regrese al régimen de privilegios y de corrupción mucho menos a “ser colonia ni protectorado de nadie” así como no entregará sus recursos naturales.