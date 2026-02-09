Beatriz Mojica Morga, senadora de Morena, afirmó que la reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas, con dos días de descanso, permitirá saldar una deuda histórica con las y los trabajadores mexicanos, al fortalecer el derecho al trabajo digno y mejorar la calidad de vida laboral.

Al referirse a la iniciativa de reforma al artículo 123, apartado A, de la Constitución, la legisladora explicó que esta propuesta, que se prevé sea aprobada en la segunda semana de febrero de 2026, contempla una implementación gradual entre 2026 y 2030, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y responsable para los centros de trabajo.

Jornada laboral de 40 horas atiende rezago histórico en México

La senadora recordó que la fracción IV del artículo 123 constitucional, relativa a la duración máxima de la jornada laboral, no ha sido modificada desde el 31 de diciembre de 1974, por lo que México ha mantenido un límite de 48 horas semanales durante más de medio siglo, generando un rezago normativo frente a otros países.

En este contexto, subrayó que, de acuerdo con el informe 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el segundo país que más horas trabaja al año, por encima de naciones como España y Estados Unidos, solo por debajo de Colombia.

Ante este panorama, la legisladora enfatizó:

la iniciativa garantiza el derecho al trabajo digno, como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, además de dar cumplimiento a uno de los compromisos de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en favor del bienestar laboral. Beatriz Mojica Morga, Senadora por Morena

Reforma laboral se alinea con estándares internacionales: Beatriz Mojica

Beatriz Mojica explicó que la reforma armoniza el marco jurídico nacional con compromisos internacionales asumidos por México ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fortaleciendo su legitimidad dentro del sistema internacional de derechos humanos laborales.

Detalló que la propuesta atiende la Recomendación número 116 de la OIT, que establece como meta social la jornada laboral de 40 horas, permitiendo a México avanzar en el reconocimiento de estándares internacionales en materia de bienestar laboral.

La legisladora destacó que la reducción de la jornada es congruente con la evolución de los derechos sociales y con el reconocimiento constitucional de los derechos humanos laborales, ya que la duración del tiempo de trabajo representa un parámetro mínimo de bienestar social.

Asimismo, señaló que esta reforma permitirá a las y los trabajadores contar con mayor tiempo para el descanso, el esparcimiento y la convivencia familiar, fortaleciendo la conciliación entre la vida personal y laboral, con impactos positivos en la salud física y emocional.

Finalmente, Mojica Morga puntualizó que la iniciativa también refuerza la protección de las personas trabajadoras menores de 18 años, al prohibir de manera absoluta el trabajo en tiempo extraordinario, en concordancia con convenios internacionales de protección infantil suscritos por el Estado mexicano.