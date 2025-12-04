Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, presentó el proceso que se realizará para aplicar la jornada laboral de 40 horas en México, que será gradual a partir de 2027.

En entrevista con López-Dóriga, Marath Bolaños reveló que hoy se hizo el anuncio, pero esto es algo que ya está en marcha e incluso, ya se tiene un avance de la iniciativa legislativa.

Marath Bolaños presenta el plan para aplicar la jornada laboral de 40 horas (Captura de pantalla)

Marath Bolaños explica cómo se aplicará la jornada laboral de 40 horas

Marath Bolaños reiteró que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales se aplicará de manera gradual, aunque ya se tiene un plan para su implementación.

El secretario del Trabajo dijo que esta es la primera vez en 108 años que se hará una reducción a la jornada laboral y, luego de que se tenga la iniciativa legislativa, este es el plan:

La iniciativa se entregará a la Cámara de Senadores para su discusión

Tras su aprobación en el Senado, pasará a discusión en los Congresos de los Estados, pues se trata de una reforma constitucional y legal

El 1 de mayo de 2026 la reforma entrará en vigor

Durante todo el año 2026, se otorgará un periodo transitorio de adaptación para las unidades económicas y el sistema de organización del trabajo

A partir de 2027 se aplicará la reducción de las dos primeras horas de la jornada semanal, y cada año disminuirá dos horas

En enero de 2030, se implementará la reducción completa de ocho horas, alcanzando así la semana laboral de 40 horas

Marath Bolaños indicó que esta reducción tiene como fin devolver tiempo a los trabajadores para que puedan dedicarlo a la familia, actividades recreativas, bienestar o hacer horas extra, que también se van a regular.

El secretario destacó que la jornada laboral de 40 horas no prevé ninguna afectación para el sector empresarial y que los beneficios de esta medida “ya están probados”.