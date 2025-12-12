Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dio a conocer que el inicio de la reforma laboral de 40 horas se aplicará a más tardar el 1 de mayo de 2026 como fecha límite.

El 1 de mayo empieza un periodo de ajustes de todas las empresas y también trabajadores Marath Bolaños

A partir de esta fecha, el sector empresarial contará con un plazo de ajuste para que a partir de 2027 inicie la primera reducción de dos horas, para concluir en 2030 con la reducción total de 40 horas.

¿Cuántas horas se trabajará en 2026? Esto dijo Marath Bolaños

En entrevista para Radio Fórmula, Marath Bolaños recordó que la iniciativa de 40 horas ya se encuentra en la Cámara de Senadores para su eventual paso por ambas cámaras y los congresos en el resto de los estados.

Marath Bolaños adelanta como se aplicará la jornada laboral de 40 horas. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Una vez aprobada, en el 2026 se iniciará un periodo de ajustes de todas las empresas, por lo que las horas laborales comenzarán a disminuir de la siguiente forma:

2027: Se trabajará 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: Se trabajará 40 horas

Sobre la aplicación de la iniciativa de las 40 horas semanales, Marath Bolaños agregó que el nuevo proyecto está nutrido por el diálogo plural con todos los sectores para su gradual aplicación.

Recordó que, para que esta funcione, debe hacerse de la mano con empresarios y trabajadores, apremiando la comunicación entre todas las partes que estén involucradas.