Raúl Bolaños defiende la libertad de prensa ya que, asegura, es fundamental para la democracia, por lo que señala que servidores públicos deben entender la función del periodismo.

El periodismo que incomoda es el periodismo profesional y es el que enriquece a la democracia. Raúl Bolaños, diputado del PVEM

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados también aseguró que la conocida Ley Antimemes sólo garantizará el buen uso de las tecnologías.

Aseguró que en México está garantizada la libertad de expresión, por lo que condenó los asesinatos a comunicadores, ya que el periodismo es parte de la democracia.

Raúl Bolaños defiende la libertad de prensa y pide a funcionarios aceptar cuestionamientos

Raúl Bolaños aseguró que la libertad de expresión está garantizada en México, ya que es fundamental para cualquier democracia y a eso se comprometen los servidores.

Añadió que la democracia es la que permite la línea periodística, por lo que se debe entender que existen diversos puntos de vista y por ello él no comparte la difusión de las listas.

Fue ante cuestionamiento explícito que Raúl Bolaños fijó su postura sobre la libertad de prensa, así como las agresiones que se han cometido contra periodistas como su amigo Alejandro Leyva.

Raúl Bolaños afirmó a su vez que el “periodismo no es para complacer”, por lo que los servidores deben entender que son objetos de críticas.

El diputado añadió en este tenor que aquellos que no estén de acuerdo en ser cuestionado por los medios, deberían dedicarse a otra profesión, ya que se debe tolerar el periodismo crítico.

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado federal del PVEM. (raulbccue/Instagram )

Raúl Bolaños reitera que Ley Antimemes no atentará contra la libertad de expresión

Raúl Bolaños aseguró que la Ley Antimemes sólo es para evitar el uso indebido de imágenes oficiales mediante la tecnología para ilícitos, que sería parte del dictamen.

Sin embargo, ante el cuestionamiento sobre evitar la sátira política mediante la misma, agregó que correspondería a la comisión a la que fue turnada el presentar una reserva para ello.

Por lo que a su parecer, la Ley Antimemes no atentará contra la libertad de expresión o de prensa, sólo se busca que no se cometa un delito.