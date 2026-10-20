Claudia Sheinbaum defendió la suficiencia de los recursos destinados a educación en el Presupuesto 2027 y aseguró que es posible ampliar la cobertura escolar mediante una gestión más eficiente del gasto público.

“No sé en qué contexto lo dijo. Vean la noticia de ayer, yo estoy feliz, en general soy muy optimista… son 400 mil estudiantes mas en preparatoria, es hermosísimo y con los recursos que tenemos, cómo no, claro que hay recursos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 20 de octubre de 2026, la presidenta de México respondió así a las declaraciones de Ricardo Monreal, quien advirtió sobre las limitaciones presupuestales para atender todas las necesidades del país.

Como ejemplo, Claudia Sheinbaum destacó el incremento de estudiantes inscritos en educación media superior, al considerar que demuestra la capacidad de generar mayores resultados sin necesidad de aumentar significativamente los recursos disponibles.

Sheinbaum destaca que se puede hacer mucho con el mismo presupuesto

Claudia Sheinbaum puso el ejemplo, en su conferencia mañanera de este 20 de octubre, de que hay 400 mil estudiantes de preparatoria más, lo cual es señal de que se puede hacer más con los mismos recursos.

La presidenta dijo que ese logro es “hermosísimo”, que la hace feliz que las personas sigan sus estudios después de la secundaria y que en general es muy optimista.

Monreal asegura que presupuesto 2027 no se puede estirar

Ricardo Monreal dijo el día anterior desde la Cámara de Diputados que hay un margen mínimo de maniobra en el presupuesto 2027 porque casi todo está etiquetado.

“No se puede estirar”, aseguró, por lo cual señaló que se debe seguir haciendo un gran ejercicio de austeridad para resolver todos los planteamientos que se tienen.

Ricardo Monreal dijo que se responderá con creatividad para cubrir las necesidades del país pero no alcanza para atender exigencias en: