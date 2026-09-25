La llamada ley antimemes es una propuesta de Morena que ha generado polémica en México y el mundo por la presunta censura que supondría.
Se trata de una propuesta para reformar la Ley Federal de Protección Industrial que busca modernizar el marco administrativo y penal de forma que cumpla con acuerdos internacionales en dicha materia.
¿Qué es la ley antimemes?
La llamada ley antimemes es la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para “modernizar el marco penal mexicano” en materia de derechos de propiedad intelectual.
La propuesta generó polémica, ya que inicialmente contemplaba castigar con cárcel el mal uso de la imagen del gobierno, lo que podría incluir parodias y memes.
Sin embargo, esto fue modificado para que diga explícitamente que la sanción será para el uso de la imagen gubernamental con fines lucrativos, o para cometer engaño o fraudes.
La reforma fue aprobada con esta modificación en la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores y busca sanciones a quien utilice, reproduzca o la imite.
Cabe señalar que esta reforma busca armonizar la legislación nacional en la materia con los acuerdos comerciales de los que México es parte, incluyendo el T-MEC.
Ley Antimemes plantea cárcel y multas
La llamada ley antimemes plantea sanciones con cárcel de entre 1 a 5 años de cárcel y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, de hasta un millón 173 mil 100 pesos mexicanos.
Esto a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónico o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública”.