La llamada ley antimemes es una propuesta de Morena que ha generado polémica en México y el mundo por la presunta censura que supondría.

Se trata de una propuesta para reformar la Ley Federal de Protección Industrial que busca modernizar el marco administrativo y penal de forma que cumpla con acuerdos internacionales en dicha materia.

¿Qué es la ley antimemes?

La llamada ley antimemes es la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para “modernizar el marco penal mexicano” en materia de derechos de propiedad intelectual.

Pausan la Ley Antimemes en Diputados ante reclamos y posibles cambios (Michelle Rojas / SDPnoticias)

La propuesta generó polémica, ya que inicialmente contemplaba castigar con cárcel el mal uso de la imagen del gobierno, lo que podría incluir parodias y memes.

Sin embargo, esto fue modificado para que diga explícitamente que la sanción será para el uso de la imagen gubernamental con fines lucrativos, o para cometer engaño o fraudes.

La reforma fue aprobada con esta modificación en la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores y busca sanciones a quien utilice, reproduzca o la imite.

Cabe señalar que esta reforma busca armonizar la legislación nacional en la materia con los acuerdos comerciales de los que México es parte, incluyendo el T-MEC.

Ley Antimemes plantea cárcel y multas

La llamada ley antimemes plantea sanciones con cárcel de entre 1 a 5 años de cárcel y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, de hasta un millón 173 mil 100 pesos mexicanos.

Esto a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónico o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública”.