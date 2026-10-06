Ricardo Monreal aseguró que la llamada ‘Ley antimemes’ no va a afectar a periodistas y creadores de contenido.

En entrevista con Azucena Uresti, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados resaltó que las reformas buscan actualizar los delitos en materia de derechos de autor.

Asimismo, Ricardo Monreal reiteró que las nuevas disposiciones no serán aplicadas a los periodistas, creadores o caricaturistas si no se reúnen los elementos que constituyen un delito según la reforma.

Monreal pide a periodista y creadores no preocuparse por ‘Ley antimemes’

El diputado Ricardo Monreal pidió a los periodista y creadores no preocuparse por la llamada ‘Ley antimemes’ pues no se aplicará en contra de quien no incurra en un delito.

Asimismo, se comprometió a hablar con la comisión que revisará la propuesta para que puedan recibir a personas interesadas en el diálogo respecto a las reformas en materia de Protección a la Propiedad Industrial.

“No deben de tener preocupación, yo voy a hablar con la comisión y van a recibir a la gente” Ricardo Monreal

Esto luego de que Azucena Uresti le recordara que se ha pedido que se agregue a la reforma un párrafo donde se aclare una “excepción explícita” a periodistas, parodias, caricaturistas, sátira y creadores de contenido.

Asimismo, resaltó que se trata de una modificación para no permitir que se aprovechen de los derechos de autor, en caso del uso de imagen, para buscar lucrar o induzca al error o engaño.

“Es una modificación muy importante tanto al Código Penal como a la Ley General de Protección a la Propiedad Industrial que es importante que no haya, en el caso de autores e inventores, ninguna actitud de apoderarse y aprovecharse de los derechos de autor y, en este caso se uso de imagen”

¿Cuándo aplicaría la ‘Ley antimemes’? Esto explica Ricardo Monreal

Por otra parte, Ricardo Monreal explicó cuándo es que podría aplicar la llamada ‘Ley antimemes’ de ser aprobada.

De acuerdo con el diputado, esta ley trata de dos ordenamientos jurídicos:

Código Penal Federal

Ley federal de Protección a la Propiedad Industrial

Asimismo, resaltó que para que pueda constituirse un delito, se deben de acreditar de manera estricta y conjunta, los siguientes elementos:

uso de identidad oficial: que se realice una conducta sobre la identidad gráfica e institucional, dominio o documentos oficiales.

escala comercial y lucro: que la actividad se realice a escala comercial para obtener lucro.

Inducción al engaño: que esté destinada a inducir al error o al engaño sobre el origen oficial.

dolo e intencionalidad: que exista dolo o la intención explícita de cometer un delito.

De no acreditarse todas estas circunstancias, no se puede determinar la comisión de un delito, sentenció Ricardo Monreal.