Carlos Gutiérrez Mancilla confronta a Máynez tras arrojar agua sucia al logo de MC

Un enfrentamiento político sacudió la Cámara de Diputados cuando Carlos Gutiérrez Mancilla, del PRI, confrontó severamente al líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Carlos Gutiérrez Mancilla increpó a Jorge Álvarez Máynez por la crisis de agua contaminada en la región de Jalisco, incluso lo acusó de matar a ciudadanos.

El diputado del PRI acudió a las oficinas del grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para aventarles agua contaminada en manera de protesta.

En respuesta a los señalamientos, Jorge Álvarez Máynez calificó las acciones de sus adversarios como un espectáculo simulado que minimiza problema real en Jalisco.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua?



Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente.



Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. pic.twitter.com/Mljt7ryaEC — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 20, 2026

Por crisis de agua en Jalisco, Carlos Gutiérrez Mancilla confronta a Máynez

El diputado federal del PRI, Carlos Gutiérrez Mancilla, llevó a cabo una serie de acciones directas de protesta y confrontación dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro contra el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, a raíz de la crisis de agua contaminada en Jalisco.

Carlos Gutiérrez Mancilla encaró y persiguió a Álvarez Máynez a lo largo de la explanada de la Cámara de Diputados cuando el líder de MC acudía a reunirse con la bancada de su partido.

Le lanzó descalificativos como “asesino”, “cobarde” y “MC mata”, culpándolo de la muerte de ciudadanos y niños en Jalisco por el suministro de agua con estiércol, además de exigir la liberación de jóvenes manifestantes a quienes calificó como presos políticos.

Carlos Gutiérrez Mancilla le aventó una jarra con agua contaminada de color café que llevaba rotulada la leyenda “MC mata”.

Acudió a las instalaciones del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el recinto legislativo y vació agua sucia sobre el escudo oficial del partido.

Carlos Gutiérrez Mancilla cuenta con antecedentes de haber confrontado anteriormente a otras figuras políticas de Morena y a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Carlos Gutiérrez Mancilla confronta a Máynez tras arrojar agua sucia al logo de MC (Tomada de video)

Máynez asegura que acciones de Carlos Gutiérrez Mancilla fueron un “montaje infame”

Durante la confrontación directa en la explanada de la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez abordó un elevador sin responder verbalmente a las agresiones.

Posteriormente, fijó su postura a través de un video oficial y publicaciones en sus redes sociales.

Tachó la protesta como un “espectáculo de los porros del PRI” y un “montaje infame” cuyo único fin fue agredir y provocar en las oficinas de su partido.

¿En qué ayuda este espectáculo de los porros del PRI para resolver la crisis del agua? Venir a agredir a nuestras oficinas y a provocar con este montaje infame es una burla frente al problema real de la gente. Es una falta de respeto a las personas y a una causa legítima. Jorge Álvarez Máynez

Cuestionó la utilidad de la agresión preguntando en qué ayuda a resolver la crisis del agua, afirmando que la acción resulta una burla ante las necesidades reales de la población y una falta de respeto hacia las demandas legítimas de agua limpia.

Hay quienes no entienden cuál es su trabajo y su vocación de servicio a las personas. Hay quienes aprovechan los problemas reales y las necesidades de las personas para montar espectáculos, para realizar montajes que terminan siendo una burla, una ofensa a la gente. Jorge Álvarez Máynez

Acusó al PRI de buscar sacar “raja electoral” del problema del agua, e hizo énfasis en que al aventar agua sucia afectaron al personal de limpieza de la Cámara, quienes tuvieron que recoger el desorden.

Venir y poner agua sucia, lanzarla, hacer que la gente que trabaje aquí en limpieza tenga que limpiar su desorden precisamente porque lo único que ven en un problema así es la oportunidad de sacar garraja electoral habla del tipo de política que hace el PRI, una política de porros como la que hace su dirigente y que quieren emular quienes ven ahí un referente de lo que se le debe de ofrecer a México. Jorge Álvarez Máynez

Asimismo, aseguró que su partido mantendrá el diálogo y la propuesta técnica durante la discusión del presupuesto 2027 para atender la escasez y contaminación hídrica en Jalisco y el resto del país.