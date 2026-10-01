Luisa Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, negó que la reforma a la Ley de Derecho de Autor sea una “Ley antimemes” como popularmente se le ha llamado.

“Pareciera que la reforma que se aprobó… a la Ley de Propiedad Industrial… se dice de manera engañosa que se pretende limitar los memes… no habla de críticas, de memes, de sátira, aquí lo que se está regulando, es la piratería… el robo de identidad del gobierno para intentar engañar a una persona para cometer un ilícito...” Luisa Alcalde, consejera jurídica de Presidencia

Durante la conferencia mañanera de este 1 de octubre, de la presidente Claudia Sheinbaum, Luisa Alcalde se lanzó contra medios de comunicación como Reforma, al decir que la información difundida en engañosa.

Tanto Luisa Alcalde como Claudia Sheinbaum dijeron que ya ha pasado que en videos o paginas de redes sociales suplantan la identidad de funcionarios públicos para cometer fraudes.

Sheinbaum recuerda casos de fraude con uso engañoso de dependencias y funcionarios

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó los videos que se elaboraban de su persona con IA en los que supuestamente llamaba a invertir en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dijo que ello es un delito al igual que hacerse pasar por funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (ASHCP), Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, entre otras dependencias que han sido usadas de manera engañosa para cometer frudes.

Luisa Alcalde: reforma de Derecho de Autor busca evitar fraudes

Luisa Alcalde dijo que no se trata de limitar memes sino de evitar engaños para cometer fraudes, como ya se han documentado.

Recordó que Artículo 403 Bis de la Ley de Derecho de Autor propone de uno a cinco años de prisión por “inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el oruge oficial de una comunicación, documento… atribuible a una una institución pública”.

Luisa Alcalde dijo que no es verdad la primera plana de este 1 de octubre del periódico Reforma que titula su nota principal como “Abren cárcel a la crítica, sátira, humor, memes…”.

Albert Hoosten, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, dijo en la nota publicada por Reforma que es una especie de censura considerar que los símbolos y los logotipos del Gobierno son una especie de marca que no se puede tocar.