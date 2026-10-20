Te decimos los precios y qué incluyen los paquetes VIP de U2 para sus conciertos en México 2027.

En total serán cinco los paquetes que ofrecerá Ticketmaster al público como parte de la gira The Greatest Show On Earth World Tour de U2 en el Estadio GNP Seguros.

Precios de los paquetes VIP de U2 en México 2027

El precio de paquetes VIP de U2 para sus shows en México 2027 es este:

Ultimate VIP Hospitality: 22 mil 800 pesos

VIP Hospitality: 19 mil 996 pesos

VIP Premium Ticket: 12 mil 223 pesos

VIP Priority Entry: 9 mil 903 pesos

VIP RED ZONE: 9 mil 920 pesos

La tarifa de los paquetes no incluye los cargos por servicio y procesamiento de orden que cobra Ticketmaster.

U2, banda (@U2)

Paquete Ultimate VIP Hospitality de U2 en México 2027

El paquete Ultimate VIP Hospitality de U2 en México 2027 ofrece:

Un boleto premium de pie en la sección GOLDEN CIRCLE

Acceso exclusivo al Lounge VIP privado previo al show con tres bebidas de cortesía, servidos en un vaso souvenir para llevar a casa al final de la noche

Canapés fríos y calientes, así como barra de postres

Exhibición fotográfica con los momentos destacados de la carrera y los éxitos discográficos de U2o

Photobooth (oportunidad de foto) para compartir en tus redes sociales

Gafete VIP conmemorativo y pulsera de acceso al lounge

Artículo de regalo VIP exclusivo de U2, de edición limitada Artículo de regalo exclusivo de la Experiencia “Ultimate VIP Hospitality Package”

Oportunidad de comprar mercancía de la gira antes del show

Oportunidad de foto de alfombra roja frente al fondo VIP

Anfitrión en el inmueble y punto de entrega de mercancía

U2 (Especial)

Paquete Ultimate VIP Hospitality de U2 en México 2027

El paquete Ultimate VIP Hospitality de U2 en México 2027 tendrá:

Un boleto premium de pie en la sección GOLDEN CIRCLE

Acceso exclusivo al Lounge VIP privado previo al show con dos bebidas de cortesía, servidas en un vaso souvenir para llevar a casa al final de la noche

Canapés fríos y calientes, así como barra de postres

Exhibición fotográfica con los momentos destacados de la carrera y los éxitos discográficos de U2

Photobooth (oportunidad de foto) para compartir en tus redes sociales

Gafete VIP conmemorativo y pulsera de acceso al lounge

Artículo de regalo VIP exclusivo de U2, de edición limitada

Oportunidad de comprar mercancía de la gira antes del show

Oportunidad de foto de alfombra roja frente al fondo VIP

Anfitrión en el inmueble y punto de entrega de mercancía

Paquete VIP Premium Ticket de U2 en México 2027

Por su parte, el paquete VIP Premium Ticket de U2 en México 2027 incluye:

Un boleto premium reservado en las mejores ubicaciones de la sección GNP

Gafete VIP conmemorativo

Artículo de regalo VIP exclusivo de U2, de edición limitada

Oportunidad de foto de alfombra roja frente al fondo VIP

Anfitrión en el inmueble y punto de entrega de mercancía

U2 (Especial)

Paquete VIP Priority Entry de U2 en México 2027

En el caso del paquete VIP Priority Entry de U2 en México 2027 te brinda:

Un boleto principal de admisión general de pie en sección PREMIER A o PREMIER B

Gafete VIP conmemorativo

Artículo de regalo VIP exclusivo de U2, de edición limitada

Conmemora tu noche con una oportunidad de foto de alfombra roja frente al fondo VIP

Anfitrión en el inmueble y punto de entrega de mercancía

Paquete Red Zone de U2 en México 2027

Por último, el paquete RED ZONE de U2 en México 2027 incluye:

Un boleto premium de pie reservado en la zona exclusiva RED Capacidad exclusiva y limitada

Oportunidad de ser seleccionado para un recorrido backstage antes del show

Cada boleto adquirido contribuye a apoyar a (RED) y su alianza con el Fondo Mundial para combatir el VIH/sida y ayudar a garantizar que todas las personas en el mundo tengan acceso a medicamentos que salvan vidas

U2, banda

Lo que debes saber sobre los paquetes VIP de U2 en México 2027

Para los boletos Golden Circle, sección GNP y Premier A y B de los paquetes VIP de U2 en México 2027 se deberá consultar Ticketmaster para saber la ubicación que tendrán.

Los gafetes y regalos se otorgarán el día del evento en el horario asignado; no habrá entregas después, ni envíos.

En el caso de los horarios de las experiencias se darán a conocer por correo y no incluye la participación de U2.

Los beneficios VIP de los paquetes se llevarán a cabo varias horas antes de los conciertos.