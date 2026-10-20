Ana Gabriel tendrá un concierto en la Arena CDMX. A continuación, te mostramos la fecha, precios de los boletos y preventa.
Claro de Luz Tour llegará a la Arena CDMX en 2027 el:
- Fecha: jueves 11 de febrero de 2027
- Lugar: Arena CDMX
- Preventa: 19 y 20 de octubre a través de Banco Azteca
- Venta General: 21 de octubre de 2027
- Boletera: Superboletos
Ana Gabriel en la Arena CDMX: precio de los boletos
El tour 2027 de Ana Gabriel contempló una fecha en la CDMX y dos conciertos más en Guadalajara y Monterrey.
El precio de los boletos para los shows de CDMX son:
- Rosa: 836 pesos
- Café y cafetería: 1,087 pesos
- Gris: 1,338 pesos
- Celeste: 1,777 pesos
- Morado: 1,217 pesos
- Sp Oro: 1,593 pesos
- Sp Platino: 2,593 pesos
- Agua: 2,593 pesos
- Zona de joyería: 3,409 pesos
- Zona Boing: 4.095 pesos
- Rojo: 5,315 pesos
- Personaje: 6,230 pesos
Los precios tendrán cargos de servicio después de la compra.
La Arena CDMX se ubica en avenida de las Granjas número 800, colonia Santa Barbara en la alcaldía Azcapotzalco.
La estación de Metro más cercana a la Arena CDMX es Ferrería de la Línea 6 y el recinto está a 10 minutos caminando.
Claro de Luz Tour de Ana Gabriel tendrá varios conciertos en Latinoamérica
Ana Gabriel dará cinco conciertos en México:
- Arena Guadalajara: 5 de febrero de 2027
- Arena CDMX: 11 de febrero de 2027
- Arena Monterrey: 20 de febrero
- Explana Poliforum en León: 25 de febrero de 2027
- Hipico de Juriquilla en Querétaro: 27 de febrero de 2027
La venta de boletos para CDMX, Guadalajara y Monterrey será a través de Superboletos; mientras que las entradas para León y Querétaro será a través de Eticket.
La cantante también contempló varios países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Chile.
Claro de Luz Tour terminará en junio con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico.