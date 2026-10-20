Ana Gabriel tendrá un concierto en la Arena CDMX. A continuación, te mostramos la fecha, precios de los boletos y preventa.

Claro de Luz Tour llegará a la Arena CDMX en 2027 el:

Fecha: jueves 11 de febrero de 2027

Lugar: Arena CDMX

Preventa: 19 y 20 de octubre a través de Banco Azteca

Venta General: 21 de octubre de 2027

Boletera: Superboletos

Ana Gabriel en la Arena CDMX (@BancoAzteca)

Ana Gabriel en la Arena CDMX: precio de los boletos

El tour 2027 de Ana Gabriel contempló una fecha en la CDMX y dos conciertos más en Guadalajara y Monterrey.

El precio de los boletos para los shows de CDMX son:

Rosa: 836 pesos

Café y cafetería: 1,087 pesos

Gris: 1,338 pesos

Celeste: 1,777 pesos

Morado: 1,217 pesos

Sp Oro: 1,593 pesos

Sp Platino: 2,593 pesos

Agua: 2,593 pesos

Zona de joyería: 3,409 pesos

Zona Boing: 4.095 pesos

Rojo: 5,315 pesos

Personaje: 6,230 pesos

Los precios tendrán cargos de servicio después de la compra.

La Arena CDMX se ubica en avenida de las Granjas número 800, colonia Santa Barbara en la alcaldía Azcapotzalco.

La estación de Metro más cercana a la Arena CDMX es Ferrería de la Línea 6 y el recinto está a 10 minutos caminando.

Claro de Luz Tour de Ana Gabriel tendrá varios conciertos en Latinoamérica

Ana Gabriel dará cinco conciertos en México:

Arena Guadalajara: 5 de febrero de 2027

Arena CDMX: 11 de febrero de 2027

Arena Monterrey: 20 de febrero

Explana Poliforum en León: 25 de febrero de 2027

Hipico de Juriquilla en Querétaro: 27 de febrero de 2027

La venta de boletos para CDMX, Guadalajara y Monterrey será a través de Superboletos; mientras que las entradas para León y Querétaro será a través de Eticket.

La cantante también contempló varios países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Chile.

Claro de Luz Tour terminará en junio con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico.