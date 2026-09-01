Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado del Partido Verde Ecologista de México, asumirá este 1 de septiembre la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el último año de la LXVI Legislatura.

Este lunes 31 de agosto se concretó el término de la gestión de Kenia López Rabadán, diputada del PAN, así que el Partido Verde encabezará por primera vez la presidencia de este órgano legislativo.

Así quedó conformada la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados:

Raúl Bolaños Cacho Cué (Partido Verde) - Presidencia

Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) - Vicepresidencia

Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) - Vicepresidencia

Nayeli Arlen Fernández Cruz (Partido Verde) - Vicepresidencia

Julieta Villalpando Riquelme (Morena) - Secretaría

Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (PAN) - Secretaría

Felipe Miguel Delgado Carrillo (Partido Verde) - Secretaría

Francisco Amadeo Espinosa Ramos (PT) - Secretaría

Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) - Secretaría

Laura Iraís Ballesteros Mancilla (Movimiento Ciudadano) -Secretaría

Raúl Bolaños Cacho Cué toma las riendas de la Cámara de Diputados este 1 de septiembre

Con el respaldo de todas las principales fuerzas parlamentarias, Raúl Bolaños Cacho Cué tomará las riendas de la Cámara de Diputados este 1 de septiembre tras la salida de Kenia López Rabadán.

Raúl Bolaños Cacho Cué, diputado federal del PVEM. (raulbccue/Instagram )

De esta manera, el Partido Verde ocupará por primera vez la presidencia de la Cámara de Diputados, luego de consolidarse como la tercera fuerza política en San Lázaro, detrás de Morena y del PAN.

El nuevo presidente de San Lázaro tendrá entre sus responsabilidades conducir las sesiones del pleno, garantizar el orden durante los debates y representar institucionalmente a la Cámara de Diputados.

Raúl Bolaños Cacho Cué promete neutralidad al asumir presidencia de la Cámara de Diputados

En entrevista con López-Dóriga, Raúl Bolaños Cacho Cué enfatizó que, a partir del momento en que tome protesta, se quitará la “playera partidista” para asumir una responsabilidad estrictamente institucional.

Raúl Bolaños Cacho Cué subrayó que el presidente de la Mesa Directiva representa a los 500 diputados por igual, lo que le exige no inclinarse a favor de ningún partido, ni siquiera por el Verde o por la mayoría de Morena.

Asimismo, sostuvo que la pluralidad es la mayor fortaleza de la democracia, por lo que se comprometió a garantizar que todas las voces sean escuchadas para construir acuerdos.

“Yo soy de los que cree que la pluralidad política no es debilidad. Al contrario, es la mayor fortaleza de un sistema democrático y mi trabajo, durante este año legislativo, será garantizar que todas las voces sean escuchadas en esta que es la Casa del Pueblo”. Raúl Bolaños Cacho Cué

Ante la posible polarización del Congreso por las elecciones 2027, Raúl Bolaños Cacho Cué prometió actuar con absoluta neutralidad para que la competencia electoral no impida que se legisle con seriedad.