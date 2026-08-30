La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó en la Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, donde destacó el trabajo hecho por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Rosa Icela Rodríguez incentivó el reconocimiento de “presidenta” al mencionar a Claudia Sheinbaum, para luego destacar los avances en casi dos años de gobierno.

Rosa Icela Rodríguez recuerda avances de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

Rosa Icela Rodríguez, quien forma parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, participó en la Reunión Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, en donde mandó saludos de parte de la presidenta.

Las palabras de Rodríguez en nombre de Claudia Sheinbaum llevaron al coro de “presidenta” que ella misma replicó en el pleno.

“Afectuoso saludo de parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo” Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob. (Andrea Murcia/Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Asimismo, la titular de Gobernación destacó los avances que se han realizado durante casi dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, siendo estos algunos de los mencionados:

Aumento en exportaciones

Aumento en empleo formal

Aumento en salario mínimo

Aumento en presupuesto en apoyos al pueblo

Construcción de proyectos hospitalarios

Obras públicas para mercados, escuelas, hospitales

Mesas de paz con reuniones diarias

Asimismo, Rodríguez sostuvo que el gobierno de Claudia Sheinbaum es “humanista” y resaltó la cercanía con el pueblo, así como la serenidad y las acciones para combatir la corrupción e impunidad.

“Gobierna con principios, conocimiento y con una enorme cercanía con el pueblo. Ha demostrado que se puede defender a México con dignidad, conducir la economía con responsabilidad, ampliar derechos sin comprometer la estabilidad, enfrentar desafíos con serenidad e inteligencia y combatir la corrupción e impunidad con honestidad”. Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob.

Sumado a ello, Rosa Icela Rodríguez apuntó que el gobierno también proclama un país libre de discriminación.