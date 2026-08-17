Kenia López Rabadán señaló que su ciclo como presidenta de la Cámara de Diputados se rigió con verdad, respeto, paridad y pluralidad.

“Verdad, respeto, paridad y pluralidad para presidir esta Cámara de Diputados…Inicio dando las gracias. Gracias a Dios, gracias a los diputadas los diputados de todos los grupos parlamentarios que con su voto respaldaron la posibilidades de que yo pudiera presidente este años” Kenia López Rabadán

Asimismo, agradeció el apoyo de las y los diputados de todos los grupos parlamentarios que la respaldaron durante su presidencia.

Kenia López Rabadán fue recibida en el podio con el grito de “presidenta, presidenta”, apoyo que aceptó con una sonrisa.

Kenia López Rabadán destaca responsabilidad de ser mujer de oposición en la presidencia de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán señaló la “enorme responsabilidad” de ser una mujer de oposición en la presidencia de la Cámara de Diputados.

La diputada del PAN resaltó que creció ayudando a su mamá a atender la cocina económica que tenía junto con sus hermanos y terminaron haciendo “vidas que nos llenan de satisfacción”.

En este sentido, resaltó que durante el desarrollo de su carrera, no era probable que una mujer “como ella” pudiera presidir la Cámara de Diputados.

“Cuando nací no era probable que una mujer como yo, que empecé trabajando en esta Cámara de Diputados como asesora hace casi 30 años, que una mujer de oposición, pudiera presidir este poder, tener el privilegio de contar esto me obliga con enorme responsabilidad a trabajar para que mi historia no sea la excepción” Kenia López Rabadán

Además, Kenia López Rabadán aseguró que siente orgullo y humildad por haber ocupado la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Orgullo por haber ocupado la responsabilidad más grande de mi vida parlamentaria y humildad porque soy consciente de la relevancia y magnitud del encargo” Kenia López Rabadán

Asimismo, se dijo agradecida por haber tenido el honor de ocupar la titularidad de uno de los poderes del Estado mexicano “y de haberlo logrado con el apoyo de los legisladores que son mis pares”.

Kenia López Rabadán compartió los principios rectores de su presidencia en la Cámara de Diputados

Por otra parte, Kenia López Rabadán compartió los tres principios rectores en su ejercicio como legisladora y como presidenta de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Kenia López Rabadán, las tres convicciones que guiaron cada una de sus decisiones durante su presidencia son:

Siempre hablar con la verdad. Pese a todo y contra todo decir la verdad

Respetar al Estado y a sus instituciones

Dar voz a la pluralidad y a la diversidad de pensamiento

Kenia López Rabadán resaltó que ante las dudas iniciales sobre su institucionalidad, se comprometió a una estrategia de transparencia activa para recuperar la confianza en la cabeza del Legislativo.

Asimismo, destacó que se propuso aplicar la Constitución y la ley sin distinciones, buscando el equilibrio y la certeza en el debate parlamentario.

Además, buscó garantizar que San Lázaro fuera un espacio para la diversidad de pensamiento en todas las sesiones.