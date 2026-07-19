Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron un complejo esquema financiero operado por Ingemar, S.A. de C.V., empresa de Ernesto Ruffo Appel, que movilizó más de 3 mil millones de pesos y 1,386 millones de dólares entre 2024 y 2025.

El mecanismo de triangulación internacional involucraba a Ingemar, S.A. de C.V. con compañías en Houston y firmas nacionales, con operaciones detectadas en Intercam, Monex y BBVA.

Estos hallazgos sustentan la acusación de delincuencia organizada y huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo, hoy recluido en el Penal del Altiplano.

El esquema de triangulación internacional de Ingemar

El flujo de capital, detectado a través de un análisis de la FGR, señala que Ingemar funcionaba como un eje para la triangulación de recursos provenientes del contrabando de combustibles desde Texas.

El esquema involucra a las compañías estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, ambas con sede en Houston.

De acuerdo con las autoridades, Ingemar realizaba traspasos de dinero a Belar Fuels sin recibir flujo financiero de retorno, mientras que Unico Commodities figuraba como aportador de ingresos para la empresa de Ernesto Ruffo.

Asimismo, la FGR identificó a Crismón Hidrocarburos y Derivados como la principal fuente de recursos de Ingemar, los cuales eran posteriormente canalizados a empresas internacionales para ocultar su origen.

Ingemar uso cuentas de Intercam

La investigación resalta que Ingemar presenta un “comportamiento incongruente con su perfil fiscal”, caracterizado por la dispersión inmediata de recursos.

Además de los más de 3 mil millones de pesos en moneda nacional, la firma registró operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares.

Para movilizar estos fondos, la red utilizó más de 80 cuentas vinculadas, principalmente en Grupo Financiero Intercam.

Esta institución ha sido señalada por autoridades de Estados Unidos por presuntamente facilitar transferencias y blanqueo de capitales para organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.

También se detectaron operaciones en Grupo Financiero Monex y BBVA.

FGR logra prisión preventiva contra Ernesto Ruffo

Estos hallazgos financieros sustentan la acusación de la FGR por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos (huachicol fiscal) contra Ruffo Appel.

El esquema de contrabando consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas en aduanas, reportando volúmenes menores o clasificando el producto de forma errónea para evadir impuestos.

Actualmente, Ernesto Ruffo se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el centro penitenciario de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, tras ser vinculado a proceso por una jueza federal.